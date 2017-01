Escolha as melhores frutas do Verão - A alimentação pode lhe ajudar na hidratação e controlar a temperatura do seu corpo

O Venum Blog preparou as melhores frutas para você consumir no verão. A alimentação pode lhe ajudar na hidratação e controlar a temperatura do seu corpo.



As frutas devem ser consumidas no seu período natural, frutas plantadas fora do seu período acabam perdendo em sabor e nutrientes. Vejas agora cinco opções para deixar a melhor estação do ano ainda melhor.



As cinco melhores Frutas do Verão

Veja agora os alimentos que você pode consumir livremente!



Maracujá – Frutas do Verão

O maracujá é nativo do nosso continente, e pode ser encontrado em abundância no verão. Esta fruta é riquíssima em vitamina A e potássio, além de carregar uma fibra ótima para visão e o baixo colesterol. Você pode fazer sucos e infinitas receitas com esta fruta.



Melancia – Frutas do Verão

A melancia é a fruta com maior concentração de água que você vai encontrar no mercado. Além de matar sua sede, esta fruta do verão vai manter sua temperatura baixa. A melancia contém licopeno, uma substância que protege sua pele das queimaduras do sol. Sucos e smoothies são a melhor opção.



Carambola – Frutas do Verão

A carambola é uma das maiores fontes de antioxidantes. Esta fruta tem um nível baixo de calorias, podendo ser consumida a vontade por qualquer um.



Abacaxi – Futas do Verão

Os abacaxis tem uma ótima variedade de vitaminas, além de um enzima anti inflamatória poderosa chamada Bromelaína. Muito cuidado ao não sair no sol caso tenha comido abacaxi com as mãos, o sumo pode causar manchas na sua pele.



Kiwi – Frutas do Verão

O kiwi é uma ótima fruta do verão, ele contém mais vitamina C que uma laranja, além de quantidades enormes de potássio e fibra. Sua digestão também vai melhorar na estação mais quente do ano com a quantidade de boas fibras do Kiwi. Aproveite!

