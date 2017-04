Escolha o vestido de madrinha de casamento ideal para seu corpo

Ser madrinha de casamento é, além de um privilégio, uma grande responsabilidade. É preciso se preocupar com detalhes importantes como vestido, maquiagem e cabelo, sem esquecer dos acessórios. Tudo isso parece fácil, mas pode ser trabalhoso encontrar o vestido perfeito.



Hoje em dia, é muito comum a noiva combinar com as madrinhas quais cores devem ou não fazer parte da cerimônia. Porém, algumas vezes, isso não se aplica ao modelo do vestido. Daí surge a principal dúvida: como escolher o vestido ideal para ser madrinha de casamento.



Antes de decidir pelo modelo, é preciso dar um passo para trás e entender que há vestidos que se adequam melhor a determinados tipos de corpo. Toda mulher possui um formato de corpo para qual alguns modelos de vestido ficam melhor e é imprescindível conhecê-lo antes de decidir qual vestido comprar.



Para ter uma melhor ideia, veja os formatos de corpo e os modelos de vestido de madrinha de casamento mais indicados:



Corpo Ampulheta: com desenho característico de ombros e quadril largos e a cintura mais fina, o formato combina com vestidos longos podendo usufruir de elementos que deixam o corpo melhor desenhado como fendas e saia sereia. Na parte superior, o desenho combina com modelos de alcinha. O segredo é não criar mais volume na região do busto e do quadril, mantendo a harmonia.



Corpo Oval: o desenho oval tem a região da cintura mais larga que os ombros e o quadril; exatamente por isso, o segredo é criar harmonia dando destaque para regiões "menores". Isso significa escolher modelos com decotes e mais acinturados, que não crie volume na cintura. Se for possível, optar por cores escuras que enxugam ainda mais o visual.



Corpo Retângulo: o corpo retângulo chama atenção pela sua uniformidade. As mulheres com esse biótipo possuem ombros, cintura e quadris com medidas parecidas. A melhor indicação é escolher vestidos que criem volume acima e abaixo da cintura e deem mais curvas no corpo, remodelando o desenho.



Corpo Triângulo ou Pêra: as mulheres donas do corpo em formato de triângulo contam com o ombro mais fino que o quadril. Como a "regra" é criar harmonia, os vestidos de madrinha de casamento indicados são os que valorizam a parte superior, como o tomara que caia ou frente única.



Corpo Triângulo Invertido: como o próprio nome diz, é o formato oposto ao anterior. Este corpo possui os ombros mais largos que a cintura e os quadris. Aqui, o segredo é jogar a atenção para a cintura com vestidos que aumentam o quadril, as saias podem ser rodadas e modelos com babados ou drapeados nessa região, além dos modelos sereia que também valorizam o quadril.



