Os óculos de sol são acessórios imprescindíveis no cotidiano, principalmente em dias de muito sol e alta incidência de raio solar – a luz pode atingir e entrar profundamente nos olhos causando não só dificuldade de visão, como também problemas e doenças. Escolher óculos de sol com lentes UVA e UVB evita esses transtornos, mas, para se sentir confortável e elegante, ainda é preciso saber selecionar óculos que combinem com o tipo de rosto. A escolha certa também garante que os acessórios possam completar o look de jeito muito único e bonito.



Equilíbrio é tudo



A forma para nunca errar na escolha do estilo de armação dos óculos de sol, é pensar que a imagem do rosto com os acessórios precisa estar em equilíbrio. Ou seja, não é interessante repetir e, consequentemente, carregar em um mesmo formato. Os principais exemplos a seguir elucidam bem a regra.



Rosto Oval e Redondo



Os rostos mais cheios, sejam eles, ovais ou redondos têm a testa e o queixo mais largos, por isso, necessitam de lentes quadradas ou retangulares. Esse contraste de formas gera o equilíbrio. Os óculos com lentes muito largas também devem ser evitados, uma vez que eles ampliam ainda mais a testa e o queixo. Outro tipo de armação bacana para esse caso são as chamadas "gatinho", elas têm as pontas laterais de cima acentuadas e harmonizam a imagem da face.



Rosto quadrado e retangular



Esses formatos de rostos, ao contrário dos casos anteriores, têm a testa e o queixo mais finos do que o maxilar. Nos rostos quadrados, o maxilar é até reto, enquanto o queixo de quem tem rosto retangular é pontudo. Por isso, os óculos de sol redondos e ovais ficam muito bem nesses casos, afinal, eles fazem o maxilar parecer mais largo e muito bem contornado. Aliás, o maxilar é uma parte do rosto que merece toda atenção, pois ela é o ponto para onde as pessoas costumam olhar primeiro. Os óculos "gatinho" também são muito indicados para esses formatos de rostos.



Cores



A escolha para as cores da armação ou das lentes pode ser completamente livre. Todas as tonalidades e estampas ficam muito bonitas e elegantes com todos os tipos de rostos.



Sobre a loja



Aqui você encontra os melhores produtos do mercado quando o assunto são seus olhos!



A Loja dos Óculos.com é a nova rede do grupo Optical Sunglasses. Onde se encontram as marcas Wanny Optical e Óticas Bliss, que estão situadas nos melhores shoppings de São Paulo. E também temos muitos belos modelos de óculos de sol, por exemplo.



Temos mais de 45 anos de experiência com marcas Premium internacionais e tudo o que você precisa para ver e ser visto.



Endereço



Av. Roque Petroni Jr. Nº 1089 - Loja 159T São Paulo SP 04707-900 Brasil

Website: http://www.lojadosoculos.com.br/