Escolhendo seu tênis Oakley: Flak Summit x Oakley Echo

Os tênis Oakley "Flak Summit" e "Oakley Echo" são ótimas opções para os homens que estão em busca de calçados confortáveis, bonitos e seguros. Porém, os dois modelos são exemplos claros de que é possível ficar na dúvida de qual deles escolher ao mesmo tempo em que ambos os modelos apresentam características parecidas.



A principal diferença entre eles é que o "Flak Summit" tem um approach mais social, o visual é casual, condições excelentes para fazer com que o calçado seja o ideal para o público masculino usar com produções de esporte fino ou mesmo de jeans. Já o "Echo" é rústico e radical para os homens usarem em dias e ocasiões esportivos. E, além disso, é claro que os tênis Oakley ainda apresentam outras semelhanças e diferenças. É imprescindível estar atento a todos os detalhes a fim de conseguir escolher o modelo ideal para você.



Tênis Oakley Flat Summit



Cabedal de matéria-prima de couro e composições sintéticas da mais alta qualidade e desenvolvidos com tecnologia de ponta. O solado é de borracha para evitar derrapadas em chãos lisos ou molhados. Essas condições são essenciais para formar um tênis extremamente confortável e leve para meninos e homens usarem durante longos dias.



A leveza também garante maior absorção de impacto. Sem contar que a cor preta é absolutamente versátil, ou seja, combina com tudo. É possível usá-lo no trabalho, na faculdade, em viagens, passeios, etc.



Tênis Oakley Echo



Tênis com cabedal em TPU e materiais sintéticos, o solado é de borracha de alta tração, essas duas características são as fundamentais para um calçado seguro e confortável. Os materiais externos e internos também são bem sutis para que o tênis ofereça leveza e muito conforto mesmo nas atividades esportivas cheias de movimentos e aventuras. Dá para usá-lo na academia, nos jogos de quadras, em trilhas e muito mais.



Vale ressaltar também que o couro e a borracha são matérias-primas absolutamente resistentes e, consequentemente, duradouras. Diferente do modelo anterior, este tem cores mais claras para homens que gostam de tons superneutros, mas também versáteis.



Os dois modelos de tênis Oakley e muitos outros estão disponíveis na loja Emporium Brazil. A página virtual também tem roupas, acessórios e muito mais para combinar com os tênis cheios de estilo e conforto. Todos os produtos são ótimas formas de presente.



Onde ficamos



Rua Dr. Antônio Furlan Jr, 1447

Centro - Sertãozinho - SP

Cep 14160-700



Website: http://www.emporiumbrazil.com.br/