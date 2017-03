Escolhendo o Vestido de Formatura Ideal

A festa de formatura é um dos momentos mais especiais na vida de qualquer pessoa. E justamente por ser um dia tão esperado, os homens e principalmente as mulheres costumam ficar bem preocupados em relação ao look para festa. A mulherada que deseja arrasar precisa estar atenta a alguns pontos primordiais na hora da escolha dos vestidos de formatura.



Conforto



Impossível falar de moda sem citar conforto. As formandas e convidadas devem optar por vestidos que realmente tenham tudo a ver com seus respectivos estilos - é aquela história de se olhar no espelho e se sentir ainda mais linda. Os looks, além disso, não podem ser apertados ou ter qualquer outra característica que cause desconforto físico.



Corte e tipo de corpo



De acordo com estilistas, os vestidos de formatura mais adequados são os longos, uma vez que o longo expressa um visual completamente elegante e condizente com ocasiões formais. Esses modelos também realçam bastante a beleza da mulher, pois garantem uma postura correta. Para definir as demais características de corte, você precisa conhecer bem o seu tipo de corpo, afinal, cada estilo de vestido pode valorizar ou desvalorizar seus atributos físicos. Os modelos "tomara que caia" ficam melhores para quem tem seios pequenos, já os de decote profundo alongam a silhueta. Vestidos de formatura com a saia"tipo sereia" (quadril justo e mais volumoso nas pernas) caem melhor para quem quer realçar o bumbum. Para quem quer disfarçar as curvas, pode optar por saias volumosas, com bastante tecido.



Cor da pele + cor de vestido



Definido o tipo de modelo que você deseja, é hora de pensar nas cores. A regra geral é criar um contraste entre a sua cor de pele e a cor dos modelos de vestidos de formatura. Como isso funciona? Quem tem pele escura, deve preferir cores de vestido mais claras ou vivas (principalmente nude, creme, branco; e demais cores, desde que com tonalidades suaves). Ao contrário, as mulheres com pele em tons claros ficam mais belas com cores escuras (preto, vermelho sangue, marrom, azul marinho, entre outras).



Quebrar as regras também é fazer moda! Esse é um guia de dicas básicas sobre cores e silhuetas, mas, se você quer ousar, sinta-se à vontade e arrase em sua formatura!