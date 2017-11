Como escolher e conservar uma pulseira de prata

Montar um belíssimo look não está relacionado somente na escolha das roupas, isto é, os acessórios também tem extrema importância nesta composição. Seja qual for a ocasião, eles têm a finalidade de dar aquele charme e realçar ainda mais a beleza de cada pessoa.Se você é uma pessoa que gosta de ousar nos visuais com acessórios bem bacanas, as pulseiras por exemplo, são uma excelente opção e claro, uma forma de destacar essa parte do corpo.



No entanto, escolher uma pulseira parece ser uma tarefa complexa, já que com tantas opções fica difícil determinar a preferida. Portanto, para selecionar a pulseira adequada, primeiramente pense no seu gosto; o que a ocasião sugere; qual a imagem que você quer passar e assim por diante.Existem diversos modelos, tamanhos e cores de pulseiras, tanto para as mulheres quanto para os homens, que podem ser usadas no dia a dia, em festas ou em casórios. Mas lembre-se que ao adquirir um acessório, o mais importante é gostar deste e saber que ele te deixa confortável.



A pulseira de prata e pulseira de ouro são as mais tradicionais, pois podem ser usadas para o cotidiano como também para ocasiões especiais. Para as mulheres, elas são mais finas e delicadas, normalmente combinam com qualquer outro acessório, como: anéis, colares e brincos. Já para os homens as pulseiras são mais grossas e também podem fazer combinações com relógios e anéis, por exemplo.



Os braceletes, pulseiras personalizadas, exóticas ou coloridas, também são um arraso e assim como as de prata e ouro, combinam com qualquer outro acessório. Basta imaginação/criatividade para deixar o seu visual ainda mais produtivo.



E parar manter suas pulseiras ou demais acessórios em excelentes condições, procure retirar todos ao tomar banho, entrar na piscina ou na praia, assim também quando for passar cremes, maquiagens ou outros cosméticos. Se forem joias ou semijoias, estas podem ser limpas com sabão neutro e água. Caso sejam bijuterias, mantenha longe do contato com a água. Por isso, um paninho seco é o ideal para limpá-las.



