Como escolher a melhor joia para combinar com o vestido de festa

As composições adequadas e bonitas de vestidos e acessórios para as festas precisam seguir algumas regras e dicas. A primeira delas é em relação ao conforto, a mulher tem que se sentir bem e com boa autoestima com os modelos de vestido de festa; colares; anéis; brincos; pulseiras e mais. Segundo estilistas, cada tipo de joia é mais indicado para diferentes vestidos, como os vestidos de debutante, por exemplo. Depois de escolher o modelo e a cor, moças e mulheres precisam estar atentas ao que manda o mundo da moda.



Vestidos de festa com muitos detalhes (bordados, pedras, rendas, estampas) principalmente na parte superior, pedem joias com design mais simples e leve – brincos em formato de fio ou de gota e sem muitos detalhes são os ideais. Já os modelos "tomara que caia", ao contrário, ficam melhores com brincos grandes e maxi-colares, esses acessórios preenchem o pescoço e o colo livres.



Os especialistas em visual e em looks lembram que os vestidos de festa com abertura nas costas necessitam de colar com correntes e composições na parte de trás para poder complementar a beleza do vestido. Já as pulseiras e braceletes devem ficar totalmente à mostra, ou seja, combinam com vestidos de festa sem ou com mangas curtas. Os anéis também são acessórios muito bonitos e bacanas para usar em festas. Os modelos com pedras grandes ou design em camadas são as tendências atuais. Outra moda em alta são os chocker – gargantilhas em formatos bem finos de ouro ou de prata mesclados com a cor preta.



Os tons das joias mais indicados são: prata; ouro rosado ou ainda bijuterias com strass. Todas essas opções ficam ótimas com vestidos de festa de todas as cores e de variadas tonalidades. Outra forma correta de pensar e de saber combinar os vestidos de festa com os acessórios é tomar como base o círculo cromático: as cores em oposições opostas se complementam e proporcionam equilíbrio e composição adequados. Ou, seja, azul fica bom com vermelho; verde combina com o roxo claro; amarelo vai bem com roxo escuro e assim por diante. Os acessórios dão um tom diferente e muito singular aos looks de vestidos de festa.



Sobre a loja



A Dolps foi fundada em 1988 como uma pequena confecção de moda festa no coração do polo de moda do Bom Retiro em São Paulo, atuando exclusivamente no atacado.



Agora em sua segunda geração, a marca tem passado por expressivo crescimento, com design elaborado, excelente qualidade de produto e gestão profissionalizada.



Atualmente a empresa tem seu amplo mix de produtos revendidos por mais de mil multimarcas espalhadas pelo Brasil todo, além de ter iniciado operações de varejo e e-commerce, que serão ampliadas nos próximos anos, juntamente com um grande esforço de fortalecimento do branding da Dolps.



Localização



Kw Comércio de Vestuário Ltda. (CNPJ: 10.360.013/0001-25) - Rua Gaivota, 1295 - CEP 04522-033 - São Paulo - SP.

Website: http://www.dolps.com.br/