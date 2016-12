Como escolher o vestido para as festas de final de ano

As festas de fim de ano já estão aí, para curtir esses momentos incríveis, é preciso caprichar em absolutamente tudo, principalmente nos looks. Para quem ainda não sabe o que vestir no natal e no ano novo, a Amissima preparou o que há de melhor e mais lindo sobre vestido de festa. Confira.



Vestidos para o Natal



Nessa data especial, prevalecem as cores muito vivas, intensas e alegres. Ainda mais porque a moda verão 2017 traz estampas florais como composição principal. O Vestido Plissado Red Renoir é uma ótima opção para ocasiões que pedem total elegância em tons sociais. O comprimento longo valoriza o corpo da mulher e expressa sofisticação, o decote e o tecido franzido são detalhes que chamam atenção e garantem a delicadeza feminina ideal. Confeccionado em tecido crepe plissado, o vestido é leve, confortável e solto. Para completar esse look, sandálias e acessórios pratas são excelentes, a prata sempre combina com tudo e nunca sai de moda. Os brincos, a bolsa e as sandálias da Amissima também estão em alta moda, as pedras têm brilho próprio e muita elegância.



Para quem vai passar o natal em festas ou locais mais despojados, os modelos curtos floridos são perfeitos como vestido de festa. O Floral Thiffany é um lindo vestido fabricado em tecido crepe fluído, o comprimento fica na altura dos joelhos. A renda e a estampa floral são a cara do verão 2017. Os braceletes dourados e as sandálias de madeira também da Amissima dão o toque final ao look.



Vestidos para o Ano Novo



Não tem jeito, a virada do ano sempre combina com vestido de festa ou saias e regatas na cor branca. O Vestido Renda Ombro a Ombro é um verdadeiro charme. Confeccionado em poliéster, o modelo realça a beleza e a feminilidade da mulher. Para combinar, a sandália Clássica Verniz Curry tem outra cor essencial neste verão 2017 – o tom de nude. Como o vestido deixa o colo e os ombros bem à mostra, a Gargantilha Imperial é absurdamente linda e fica ótima com o look de vestido de festa.



Já para as mulheres que não dispensam uma saia, a Babado Lurex confeccionada em crepe maquinetado, possui forro para garantir mais conforto. O corte reto dela com detalhes frisados e faixas horizontais expressa jovialidade, encanto e elegância. Ela fica perfeita com regatas brancas e com a Sandália Rasteira Festa que tem um design fashion e muito moderno, além da pedraria que possui muito brilho. Com todas essas opções, com certeza você vai arrasar e começar o ano novo com o pé direito. A Amissima ainda tem muitos outros modelos de vestido de festa, calças, regatas e mais para as festas de fim de ano.

