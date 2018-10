Escova Rotativa High Style da Cadence garante mais praticidade ao dia a dia das mulheres brasileiras

O mercado da beleza é o que mais cresce no Brasil. As pessoas estão cada vez mais cuidando da saúde, da estética e da alimentação. Estamos diante de uma nova geração que busca a qualidade de vida em primeiro lugar. Com isso, os produtos de beleza e saúde vêm ao encontro desse novo comportamento e isso é muito positivo para as indústrias.



A vaidade é importante para as mulheres, faz elas se sentirem bem, mais bonitas e poderosas. Seja na hora de se arrumar para ir trabalhar, se maquiar para uma festa, cuidar dos cabelos, andar perfumada, estilosa e ter uma vida saudável, faz toda a diferença no visual.



Focada em oferecer produtos que garantem mais praticidade, tecnologia e bem-estar aos seus consumidores, a Cadence - marca da Newell Brands, lança a Escova Rotativa High Style (ESC310), que chegou para revolucionar o dia a dia das mulheres brasileiras e deixar os cabelos ainda mais incríveis.



A Escova Rotativa High Style é fácil de usar e garante um resultado natural e saudável para os fios. Com ela, os cabelos graças aos íons de turmalina que emite, ficam ainda mais bonitos, pois ela é 3 em 1: escova, alisa e modela, oferecendo um resultado profissional.



Com potência de 1000W, o produto possui dupla rotação, que auxilia no desempenho da modelagem dos fios, duas velocidades e três opções de temperatura, ideal para todos os tipos de cabelo.



Além de eficiente e moderna, a Escova Rotativa High Style é desmontável, possui cabo de 1,8m e pesa apenas 530 gramas, perfeita para levar para onde quiser e deixar o look do seu jeito. Agora, é possível arrumar os fios desalinhados e arrasar ainda mais no visual para um happy hour, festa com a família, jantar romântico, eventos, reuniões e viagens.



Sobre a Newell Brands Brasil:

A Newell Brands Brasil, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas.









Website: http://www.cadence.com.br