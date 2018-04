Escova Truss: volume controlado e hidratação 100%

Se você perguntar para qualquer mulher o que ela quer para seus cabelos, a resposta sempre será: menos frizz e mais maciez. E tudo isso já é possível através da Escova Truss, novidade do salão Aguinaldo Cabelos by Andrea para suas clientes mais exigentes. Redutora de volume e de frizz, o procedimento traz para os fios o aspecto mais liso possível, respeitando o tipo de cabelo. Ele pode ser usado até mesmo em cabelos com química (alisamento ou coloração). "Ela não alisa o cabelo. A escova truss nutre e trata, além de dar o brilho, maciez e sedosidade. Tudo isso graças ao alto poder de nutrição que ela proporciona", acrescenta o hair stylist e especialista em coloração, Rafael Augusto.



A durabilidade média do tratamento é de 30 a 40 lavagens, mas é preciso considerar vários outros pontos para garantir mais tempo de duração como a forma como o cabelo é lavado, os produtos usados no dia a dia e até mesmo a transpiração diária, principalmente em clientes que vão à academia. "Contraindicação não existe já que o cabelo pode ter qualquer processo químico. Só não indicamos para gestantes, crianças e cabelos cacheados, já que eles vão soltar os cachos. Ele não é um produto hipoalérgico, mas tem um grau bem baixo de toxidade, o que é ótimo. Por isso, a procura dentro do salão é excelente e a aceitação também. É um tratamento completo", reforça o especialista.



O investimento médio da Escova Truss varia de R$ 200 a R$ 400 dependendo da quantidade e comprimento dos fios. A manutenção é feita com xampu, condicionador e leave-in da própria linha.



Agende seu horário pelo (19) 3756-9525 e (19) 3756-9988 ou pelo whatsApp (19) 98903-9937.







Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea



Há 13 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 15 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.



A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.



O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.







SERVIÇO



Aguinaldo Cabelos by Andrea

Shopping Parque D. Pedro - Avenida Guilherme Campos, 500, Entrada das Águas

Telefone (19) 3756-9525

www.aguinaldocabelosbyandrea.com.br



Website: http://www.aguinaldocabelosbyandrea.com.br