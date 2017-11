Novo espaço completo e amplo de reabilitação e consciência corporal

No último dia 23 de novembro, Débora Ucha recebeu Marcio Atalla, Bem-Estar e Medida Certa, Ângelo Assumpção, Campeão Mundial de Ginástica Artística, Diva Panesi - Presidente da Divine Académie Française des Arts Lettres e Culture, sediada em Paris, França e convidados, amigos e imprensa para inauguração da Innovate Pilates e Fisioterapia com um coquetel. "Preparamos um espaço moderno, elegante e repleto de serviços para receber e atender os nossos clientes com a mesma personalização e carinho, sempre com foco na condição emocional e física de cada indivíduo", comenta Débora Ucha. O novo ambiente da Clínica e Espaço Innovate conta com uma área de mais de 900 m2 para proporcionar conforto e qualidade para atender os pacientes, alunos e parceiros comerciais.



A equipe é formada por profissionais da mais alta qualidade, médicos e fisioterapeutas. Idealizado também para abrigar eventos, seminários e workshops relacionados a saúde e qualidade de vida, o espaço conta com toda a infraestrutura necessária à disposição de empresas e palestrantes em 450 m2 que, engloba uma sala de 115 m2 (que pode ser dividida em dois ambientes), além de um espaço aéreo com painel expositor, que suporta faixa e projeção de imagem de até 42 m2.



"Tudo foi pensado com o objetivo de oferecer um ambiente leve, amplo e que transmita o diferencial da clínica e do espaço, que preza o acolhimento e personalização no atendimento", comenta Conceyção Montserrat, sócia-diretora da Innovate Pilates e responsável pelo projeto de decoração e execução.



O Espaço Innovate com uma proposta diferenciada, oferece um ambiente humanizado, repleto de arte e informação que oferece especialidades de Ortopedia, Medicina Esportiva, Nutrição, Nutrição Infantil, Cirurgião Plástico, Ginecologia, Endocrinologia, Clínico Geral, Oncologista e Cardiologista. Já a clínica Innovate, em atividade no anexo, oferece serviços de Avaliação, Fisioterapia, Pilates, RPG, Hidroterapia, Osteopatia, Massagens, Ventosaterapia, Crochetagem e Avaliação Biomecânica.



Débora é Ucha é pós-graduada em Ortopedia e Osteopata pela Escola da Bélgica, instrutora de Pilates formada pela Salute Pilates e PhysioPilates, além de especialista em Concept Stability, Kinseio Taping e Crochetagem. Há mais de 10 anos atuante na área, Débora Ucha em parceria com a Casa do Bem-Estar de Márcio Atalla, integrou o projeto Medida Certa.



Débora Ucha é Embaixadora da Saúde e Qualidade de Vida Musculoesquelética no Brasil, laureada pela Divine Académie Française des Arts Lettres e Culture, sediada em Paris, França.