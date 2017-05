Espaço Le Cinq recebe convidados vips em noite de inauguração em Moema

A noite dessa quinta-feira (4/5) foi marcada pela inauguração do Espaço Le Cinq em Moema, região nobre de São Paulo.



O evento contou com a participação de celebridades como o Chef francês Érick Jacquin; a apresentadora Penélope Nova; e Felipe Franco, atleta profissional de Bodybuilding e sócio do Mr. Franco Barber Shop, o DJ Elieser Ambrósio também marcou presença, agitando a festa, acompanhado de sua esposa, a modelo Kamilla Salgado.



A Life Booster Energy Drink está sempre presente nos eventos mais badalados de São Paulo e dessa vez não foi diferente.



Com a proposta de criar um espaço multifuncional que une Clinique, Coiffeur, Mr Franco Barber Shop e Espaço B2B, cinco empresários ligados ao mercado de beleza encontraram uma nova forma de fazer negócios e uniram suas expertises em um único business.



"Criamos uma espécie de B2B da beleza para homens e mulheres. Onde além de cuidar da aparência também é possível relaxar, tomando um drink, café, ou energético e depois fazer contatos, realizar reuniões e quem sabe até fechar negócios em nosso espaço", afirma Maurício Vaz, sócio do Espaço Le Cinq.



Espaço Le Cinq

Endereço: Alameda dos Aícas, 1165-Moema