Espadrille Schutz: aprenda como usar

A espadrille (ou spadrille) é um daqueles itens que fizeram tanto sucesso no verão que continuam como sensação também no inverno. Com desenhos, cores, mix de materiais e design mais modernos, o modelo continua em alta e possibilita combinações de muito estilo. E quando se trata de lindos modelos de espadrille, a Schutz tem diversas opções disponíveis no Gallerist.



Todos os modelos seguem as principais tendências, com estampas navy, detalhes em crochê e animal print. Diante dessa enorme variedade, é comum que muitas mulheres fiquem na dúvida de como criar um look usando espadrille. Para ajudar nesta tarefa, aqui vão algumas sugestões com os modelos da Schutz.



Espadrille Schutz Rendada Navy Farm para montar um look boho



O estilo boho também está em alta. As cores das estampas e as franjinhas nunca saem de moda, aparecendo repaginadas pelas temporadas. Não é para menos, já que são uma total alusão aos anos 70. Para compor este look, cores mais neutras como os tons de areia, combinando com o clássico P&B e muitas franjinhas são sucesso garantido. Ainda há opções de estampas que abusam das cores, tão comuns no estilo.



Espadrille Schutz Sailor Navy em um look com listras



As listras são praticamente atemporais. Variando apenas com relação ao tom, elas são elegantes e versáteis, capazes de criar combinações graciosas e modernas, passando por diversos estilos. Saias ou shorts com casaquinhos podem ser opções para um look jovem e ao mesmo tempo cheio de personalidade.



A maior vantagem deste modelo é que ele pode ser usado para o dia a dia do trabalho, para passeios de fim de semana e até mesmo para eventos que fiquem entre o formal e o informal.



Espadrille Schutz Crochê Natural para combinar com jeans



As peças que usam o jeans podem ser consideradas coringas, já que combinam com quase tudo. Mesmo assim, dependendo da intenção, montar um look com jeans requer elaboração. O modelo Crochê Natural é gracioso e singelo, sugerindo uma combinação que flerta com o básico. Um macacãozinho jeans já é praticamente toda a composição e fica muito feminino. Já camisas manga longa e shorts jeans ficam lindos com este modelo, dando um aspecto mais tomboy.



No Gallerist, é possível encontrar mais opções de Espadrille Schutz para você também dar o toque de originalidade às suas produções.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907



Website: http://www.gallerist.com.br/