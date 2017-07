Especialista na área da beleza conta desafios da profissão e soluções em novo livro

Salões de beleza são negócios que estão sempre em ascensão e a cada esquina encontramos um. Essa profissão conta com desafios que são enfrentados pelas equipes diariamente. Foi isso que inspirou Katia Mamede a elaborar Cortando Hábitos para o Sucesso, uma obra completa sobre os problemas enfrentados na área da beleza e, mais ainda, as soluções prática para eles.



Com anos de experiência, se tornando especialista técnica no assunto, a autora produziu um livro para ser carregado a todo lugar pelos profissionais da área. Abordando questões como a ética na profissão, dicas para um ambiente de trabalho mais tranquilo, solução de conflitos internos, entre outros pertinentes ao dia a dia no trabalho, o livro é notável.



De leitura tranquila, fluida e com escrita bem elaborada, Cortando Hábitos para o Sucesso não só é indicado para os profissionais da área, mas para todos que se interessam pelo ambiente profissional no geral, pois dá dicas a convivência em equipe. Katia Mamede agora não só é uma especialista em beleza, mas também uma autora de primeira.



Sobre o autor:

Katia Mamede está há mais de 35 anos na área de beleza, atuando como cabeleireira e designer de sobrancelha, com formação em Coach. Katia é uma profissional capaz de ter um olhar amplo e, ao mesmo tempo, profundo sobre os principais desafios enfrentados diariamente pelas equipes de salões de beleza.



Website: http://autografia.com.br/loja/cortando-habitos-para-o-sucesso/detalhes