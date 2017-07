Especialista Fernando Souza ministra Workshop Presencial de Tatuagem Realista em Taubaté, interior de São Paulo

O tatuador Fernando Souza irá ministrar no dia 27 de agosto, um Workshop Presencial de Realismo Preto e Branco, na cidade de Taubaté-SP. O curso tem duração de um dia e é um curso de especialização técnica e artística para tatuadores, que conta com amplo conteúdo teórico e prático, voltado para as técnicas realistas, área de grande destaque de Fernando.

O tatuador já foi premiado em grandes eventos nacionais de tatuagem como o Tattoo Week, Osasco Tattoo Festival, Expo Vale Tattoo, Taubaté Tattoo Festival, Tattoo Ink, entre outros.



Ele também possui em seu currículo, trabalhos no exterior que divulgam seu nome para países como Argentina, EUA e Portugal.



Mais informações sobre o workshop:

Data: 27 de agosto de 2017

Local: Hotel Faro

Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 187, Taubaté – SP

Horário: Das 09 h às 20h





Sobre Fernando Souza e o Tattoo Cursos:

Tatuador profissional há 10 anos, Fernando Souza é especializado em Realismo Preto & Branco e Colorido. Desde pequeno já passava grande parte do tempo observando tudo a sua volta e criando desenhos e pinturas. Fernando sempre se interessou por artes e tudo que envolvia o corpo humano, suas formas e linhas anatômicas. Buscando constante aperfeiçoamento, ele já estudou em diversas escolas de arte, com o objetivo de alcançar excelência em tudo que praticava, aprendendo cada vez mais a fim de se tornar um profissional diferenciado. Em 2007 teve seu primeiro contato com a tatuagem como profissão e desde então vem se especializando através de cursos e workshops com os mais renomados artistas do mercado mundial.



Em 2013, Fernando começou a ministrar Workshops Presenciais de Realismo em seu Studio de Tatuagem em Taubaté. Com o passar do tempo o número de alunos foi crescendo e somando com a vontade que Fernando sempre teve de ensinar tatuadores do Brasil inteiro em agosto de 2015 ele criou Tattoo Cursos.



O objetivo do Tattoo Cursos é colaborar para aperfeiçoamento profissional de tatuadores de todo Brasil, fortalecendo o mercado nacional, dando acesso aos novos profissionais que buscam uma evolução técnica e soluções para as dúvidas mais frequentes do aprendiz, e para os tatuadores mais experientes que sente que buscam uma renovação de suas técnicas e conhecimentos.



O Tattoo Cursos é uma plataforma de cursos online para tatuadores interessados em ampliar seu conhecimento, aprender técnicas, dicas práticas e teóricas sobre tintas, equipamentos e noções artísticas. Hoje, mais de 890 alunos já fizeram seus cursos de aperfeiçoamento técnico de REALISMO ONLINE.

Website: http://tattoocursos.com.br/