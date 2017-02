Especialista em maquiagem dá dicas importantes para maquiagem de última hora!

Apesar da correria do dia a dia, ainda dá para conciliar a beleza com a falta de tempo. Hoje em dia a maioria das mulheres tem dupla ou tripla jornada, trabalham fora, estudam, são mães, dona de casa e ... são mulheres!



Em cinco minutos qualquer mulher pode se produzir e ficar linda!



Todas as mulheres desejam ficar bonitas para si própria e os diversos produtos de maquiagem estão ai para ajudá-las. Com pouco investimento qualquer mulher pode formar seu kit de beleza ou o famoso kit sobrevivência. E este custo vale cada centavo!



Depois de um dia de trabalho você recebe uma ligação para um happy hour, ai bate o desespero: - Mas eu estou horrível!!! Nada que uma base, um corretivo, pó, batom e uma máscara de cílios não resolvam. A mulher prevenida deve sempre ter na bolsa seu nécessaire com o equipamento de emergência para se produzir. Primeiro passo é lavar o rosto, se possível, com água micelar, que é uma embalagem pequena que pode ser armazenada na sua nécessaire. Com o rosto higienizado o ideal é usar um hidratante especifico para seu tipo de pele ou aplicar o primer já com a função hidratante. O Primer é um produto que ajuda a fechar os poros e também tem a função de fixar a maquiagem.



Outro passo importante é criar o hábito de usar o corretivo passando nas olheiras, caso elas estejam evidentes e também em manchinhas e espinhas indesejáveis, assim quando passar a base estas "encrencas" inoportunas não sobressaem. Após este preparo chegou a vez da base, que deve ser aplicada através de uma camada leve criando assim um efeito natural.



Para sua maquiagem ficar perfeita, não podemos esquecer o contorno, pois com a aplicação da base as linhas naturais do seu rosto tendem a se apagar, como as linhas nas laterais do nariz e as linhas abaixo da osso facial (a famosa maça do rosto).Uma dica para afinar o rosto é passar o contorno nas entradas da testa e abaixo do maxilar.



A importância do uso do pó facial é selar e dar acabamento em todo processo executado, auxiliando na fixação e absorvendo a oleosidade que os poros vertem. Para ressaltar o olhar e deixar marcante abuse da máscara de cílios. Se você ainda tiver tempo hábil pode dar um pouco mais de destaque com o uso do lápis preto na raiz dos cílios superiores, ele dará aparência de cílios mais volumosos. Uma sugestão para ampliar mais o seu olhar é aplicar o lápis branco ou bege na linha d"agua. Caso queira você pode utilizar o lápis preto na raiz dos cílios inferiores sobressaindo ainda mais o seu olhar.



Para o uso do batom não existe uma regra determinante do certo ou errado, ele envolve muito da personalidade da mulher. Algumas mulheres apreciam as cores fortes como tons de vermelho vivo, vermelho fechado, roxo, mesmo durante o dia, já outras preferem as cores mais claras como tons de nude, rosado, rosa queimado mesmo a noite. A escolha depende do gosto de cada uma. Se você seguir este passo a passo ficará linda e perfeita para qualquer ocasião em pouco tempo. O importante é você fazer a seleção dos principais produtos, vale um atenção especial para o primer, a base e o corretivo, eles são primordiais para a maquiagem.

A maquiagem perfeita é aquela que ressalta sua beleza com suavidade como uma mera coadjuvante.



Márcia Bernardes é maquiadora profissional, com inúmeros cursos de especialização, se tornou referência na área trabalhando com artistas da internet, os Youtubers, ganhando visibilidade nacional e é a atual queridinha para clipes e vídeos, por fazer uma make especifica para efeito da câmera, dando um efeito final espetacular.





