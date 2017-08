O que esperar da coleção de verão Schutz

Logo logo o verão estará batendo na nossa porta com o seu clima quente, looks fashion e as cores quentes que só o verão Brasileiro pode oferecer. E quando o verão começa a se aproximar, começam as especulações sobre o que vai ser tendência e o que não vai ser.



Um dos eventos mais aguardados para quem gosta de sapatos é a divulgação da próxima coleção. Através das coleções das grandes grifes, podemos saber o que esperar das mais novas tendências e do que vai embalar o mercado de calçados!



Claro que a Schutz possui uma das coleções mais aguardadas durante o ano inteiro. Como estamos pertinho do verão, que tal darmos uma olhada no que esperar da marca para este período?



A coleção verão Schutz, uma das mais quentes lançadas no ano, estreou tem alguns meses, pois o verão no hemisfério norte é mais para o começo do ano.

Ou seja, além de conhecer as tendências dos calçados Schutz para este verão, você já pode comprá-los! Veja alguns modelos aqui (https://www.acquarelashop.com.br/marcas/schutz)



Confira o que vai bombar na moda para seus pés!

Este ano o verão é das cores naturais, nada muito chamativo e forte. Cores como o azul bebê, creme, verde claro e o pretinho básico estão entre os grandes sucessos do verão. Para quem gosta de mais cor, o grande charme da estação é o vinho e o vermelho, algumas vezes enfeitados com traços coloridos e com cores tropicais. Os mules estão com tudo, principalmente os de couro e nas cores que falamos aí em cima.



Como o verão é um período quente, o que vai fazer sucesso no seguimento de mules é o couro vazado, dando um desenho único ao pé, valorizando também a cor da pele e prezando por um design confortável.

Com saltos de todos os tamanhos, os mules da Schutz serão a moda do verão.



As sandalinhas, tanto com salto médio ou salto alto fino, também não ficaram de fora das tendências para o verão, acompanhando as mesmas cores dos outros calçados e acompanhando nuances de dourado. A delicadeza dos sapatos Schutz transcrevem bem o verão e todos os seus prazeres.





