Espuma de limpeza com Vitamina C deixa a pele mais clara com apenas 10 segundos de aplicação

O EXPRESS RADIANCE CLEANSING FOAM (Espuma de limpeza com vitamina C) é um removedor diário com efeito radiante da vitamina C para todos os tipos de pele. Indicado para pele sem brilho, pele marcada por manchas pigmentares, pele com seborreia, discromias e displasia. O produto tem ação antienvelhecimento: após 10 segundos de aplicação a pele fica mais clara e 20 segundos depois o produto deixa a pele mais lisa. A espuma de limpeza com Vitamina C é o lançamento de fevereiro da Novexpert para o mercado brasileiro. É leve e arejada e remove suavemente a maquiagem, o excesso de oleosidade e os vestígios de poluição.



"A espuma de limpeza com vitamina C deixa a pele com uma textura refinada, tem uma ação ultraleve que provoca uma microdescamação para renovar e deixar a pele com um brilho surpreendente", afirma a cosmetóloga Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil.



Como todos os produtos da marca francesa de cosmecêuticos, a Espuma de limpeza com Vitamina C leva matérias-primas orgânicas e ingredientes naturais na sua formulação. O produto será comercializado no Brasil num frasco de 150 ml e será vendido para o público por R$ 118,00, no e-commerce (www.novexpert-lab.com.br) ou em farmácias de manipulação pelo país.



A linha de Vitamina C da Novexpert É a única do mercado com 25% de vitamina C estabilizada, que age por mais tempo no organismo. As suas propriedades antioxidantes eliminam os radicais livres, além de hidratar e aumentar a elasticidade, suavizando as rugas e ajudando a manter a pele jovem. A linha tem ainda outros 4 produtos: O BOOSTER WITH VITAMIN C foi lançado em Dezembro e os outros serão lançados em breve, o RADIANCE LIFTING EYE CONTOUR, THE PEELING NIGHT CREAM, THE EXPERTEXFOLIATOR - Mask & Scrub.



Os produtos da Novexpert levam a assinatura de dermatologistas franceses, uma característica da marca recém-chegada ao Brasil que se destaca por produzir cosmecêuticos elaborados com fórmulas biodegradáveis, 0% químicos, 0% conservantes, 0% sintético e hipoalergênica. Outro diferencial da marca é que toda matéria prima utilizada é vegana, ou seja, não utiliza nenhum produto de origem animal ou usa animais para testes.



"Um dos principais benefícios dos produtos naturais e orgânicos é que eles não contêm substâncias derivadas do petróleo, que possuem um alto potencial alergênico. Ou seja, nossas fórmulas têm menos chances de causar reações alérgicas mesmo nas peles mais sensíveis, o que significa que não apresentam contraindicações", conclui Joyce Quenca.



