A Estée Lauder Companies Elege Dois Novos Membros para Seu Conselho Administrativo

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje que Jennifer Hyman e Jennifer Tejada foram eleitas para seu Conselho Administrativo (o "Conselho") e que ambas as diretoras também farão parte do Comitê de Auditoria, tomando posse a partir de 16 de abril de 2018. A Sra. Hyman é Co-Fundadora e Diretora Executiva da Rent the Runway, Inc. e a Sra. Tejada é Diretora Executiva da PagerDuty, Inc.

"Temos o prazer de dar as boas vindas à Sra. Hyman e à Sra. Tejada ao nosso Conselho Administrativo", disse William P. Lauder, Presidente Executivo. "A Sra. Hyman traz sua impressionante criatividade e conhecimento ao mundo do empreendedorismo, varejo disruptivo, consumidor milenar e multicanais. A Sra. Tejada tem uma tremenda experiência em bens digitais, mobilidade, software e do consumidor. Estas origens e experiências irão permitir às nossas novas diretoras fornecer perspectivas valiosas e práticas ao nosso Conselho, uma vez que nossa empresa continua a crescer, oferecendo produtos inovadores e experiências para nossos consumidores globais."

A Sra. Hyman, 37, é Co-Fundadora e Diretora Executiva da Rent the Runway, que faz locação de vestuários de estilistas e acessórios para mulheres, ambos sob demanda e mediante seu serviço de assinatura, tendo estabelecido a locação de estilistas como um serviço na vida diária das mulheres. Desde a fundação da empresa em 2009, ela proporcionou o crescimento dos negócios com a inclusão de nove milhões de membros, 1.200 empregados e mais de 500 marcas de estilistas.

Antes de fundar a Rent the Runway, a Sra. Hyman foi Diretora de Desenvolvimento de Negócios na IMG, uma empresa global de administração de talentos. Ela se formou com distinção na Harvard University e recebeu sua graduação de mestrado na Harvard Business School.

A Sra. Tejada, 47, é Diretora Executiva da PagerDuty, uma plataforma digital de gestão de operações para empresas. Sob sua liderança, a PagerDuty dobrou suas receitas, fez crescer seu portfólio de clientes em mais de 10.000 empresas, incluindo metade da Fortune 100, e expandiu sua cobertura em mercados internacionais chave como Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

Antes de fazer parte da PagerDuty, a Sra. Tejada foi Presidente e Diretora Executiva da Keynote Systems, uma empresa de software especializada em análise de desempenho digital e testes de rede e mobilidade. Por mais de 25 anos, ela ajudou a construir e transformar empresas multinacionais. A Sra. Tejada se formou na University of Michigan e atualmente é membro do conselho da Puppet Labs, Inc.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes do mundo de produtos de qualidade para cuidados da pele, maquiagem, fragrância e tratamento de cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios sob as seguintes marcas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA e Too Faced.

Uma versão eletrônica deste comunicado pode ser encontrada no site da Empresa, www.elcompanies.com.

As declarações prospectivas nas observações do Sr. Lauder acima envolvem riscos e incertezas. Fatores que poderiam levar resultados reais a diferir materialmente daquelas declarações prospectivas incluem condições econômicas atuais e outras no mercado global, mudanças nas preferências de consumidores sobre onde e como compram tipos de produtos que a Empresa vende, concorrência, capacidade da Empresa de continuar a implementar com sucesso seus planos estratégicos e de restruturação a longo prazo e aqueles descritos no relatório trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre concluído em 31 de dezembro de 2017.

