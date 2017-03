Estética elege a Micropigmentação como segmento lucrativo

O segmento da Beleza e da Estética cresce e se destaca no panorama econômico brasileiro. Mas, por que será que alguns setores se sobressaem e atraem investimentos de profissionais do exterior?



No caso da Micropigmentação, a evolução das técnicas e a capacitação dos profissionais brasileiros que, hoje, têm acesso a um acervo grande de tecnologia e conhecimento proporcionam aos clientes um resultado bem natural. O sucesso se justifica por ser uma técnica rápida, eficiente e acessível,

não é só para a beleza, é também Reconstrutiva e Reparadora, indicada para peles queimadas, enxertos, aréola dos seios, cicatrizes e vitiligos.



É uma oportunidade de negócio, que maximiza os lucros de salões, clínicas de estética e profissionais autônomos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são 21,8 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, representando 23% de todo o mercado de trabalho.



Os brasileiros procuram na Micropigmentação a valorização dos traços e a correção de áreas que incomodam. No caso das sobrancelhas, os fios devem ser finos, com curvaturas leves, o pigmento e a habilidade do profissional dão o toque final, agregando valor ao trabalho.



Os profissionais brasileiros, por sua vez, vivenciam o crescimento do mercado, da nova demanda de uma carreira promissora, mas também sentem a concorrência acirrada, deixando o cenário competitivo e dinâmico, exigindo cada vez mais profissionalismo.



Para se ter uma ideia de quanto ganha esse profissional, o Blog Carreira Beauty, aponta que o Micropigmentador em início de carreira dificilmente ganha menos que R$ 3 mil por mês. Com experiência e cursos de especialização pode chegar a rendimentos de R$ 6 mil ou mais.



De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a área de Estética e Cosmética está em constante ascensão no Brasil. Nos últimos cinco anos o mercado cresceu 567% no país, passando de 72 mil para 482 mil profissionais em janeiro deste ano. Segundo os especialistas, o setor deve voltar a crescer a taxas cada vez maiores até pelo menos 2020.



Já um estudo realizado pelo SPC Brasil, mostra que o brasileiro opta por cortar atividade de lazer em vez de gastos com a beleza, este comportamento favorece esta indústria, que voltou a crescer no ano passado, mesmo com a crise econômica.



O sucesso da Micropigmentação é tanto que até as mulheres mastectomizadas podem fazer a técnica pelo SUS. A demanda estética também é grande, as mulheres querem acordar já maquiadas e os calvos apostam na Micropigmentação Capilar.



Segundo Cristiano Paganin, CEO da Tonederm, que entrou recentemente para esse mercado, a especialização nessa área é fundamental, o micropigmentador precisa unir a teoria e prática para ter sucesso. Ele tem que conhecer a fisiologia da pele humana, compreender a ciência das cores e dos pigmentos nos vários tipos de pele, além de ter boas noções de simetria e biossegurança.



Diante deste cenário, 15 países já confirmação a presença no 1º Encontro Latino Americano de Micropigmentação, que acontece nos dias 30 e 31 de Março, das 09h30 às 19h30, no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, em São Paulo, promovido empresa gaúcha Tonederm em parceria com a Goldeneye.



O evento contará com 6 Master Class, apresentados por 6 formadoras internacionais, que trarão as últimas tendências mundiais na área com demonstrações práticas ao vivo.

De acordo com os dados, a Micropigmentação não demonstra ser uma tendência passageira, mas uma boa fonte de renda para quem quiser investir na área.



Serviço



1º. Encontro Latino Americano de Micropigmentação

Data: 30 e 31 de Março

Horário: das 09h30 às 19h30

Local: Hotel Holiday Inn

Endereço: Rua Professor Milton Rodriguez, 100 - Anhembi, São Paulo – SP