Estrela lança Estrela Beauty, a primeira linha de play make-up e acessórios desenvolvidos especialmente para crianças

A Estrela é uma marca que acredita no poder da brincadeira e da imaginação. Por isso, desde 1937 desenvolve produtos que estimulam as crianças a viverem mundos de sonhos e fantasias.



E só uma marca que conhece e entende a infância como nenhuma outra poderia lançar uma marca de play make-up. A Estrela Beauty surge com uma coleção que valoriza a diversidade, a experimentação e a autoconfiança. Recheada de mensagens otimistas, busca inspirar e empoderar as crianças, encorajando-as a explorar sua personalidade e convidando-as a brincar com as cores de forma leve, lúdica e divertida.



No play make up não existe certo e errado. O modo de usar é o seu jeito e divertido é ser quem você quiser ser naquele dia: guerreira ou princesa? Artista ou trapezista? Liberdade é a nossa cara. Estrela Beauty é uma marca que pretende ser parceira da criança, ajudando-a reforçar sua autoestima de forma leve e lúdica.



Estrela Beauty é a primeira marca de maquiagens e acessórios infantis desenvolvida especificamente para as necessidades das crianças: Seus produtos são dermatológica e clinicamente testados, hipoalergênicos, sem fragrância e sem testes em animais. O portfólio conta com batons, gloss, blush, sombras, gel antisséptico, sombra para cabelos e esmaltes das mais diversas cores, sempre em embalagens charmosas, que trazem frases otimistas e inspiradoras e traduzem o espírito da marca.



Buscando trazer ainda mais cor e diversão para o dia a dia, a marca traz ainda uma linha de acessórios que conta com bolsas, pincéis e maletas para guardar os itens da Estrela Beauty, além de máscaras de dormir, tocas de banho e fones de ouvido.



"Em tempos onde as discussões sobre empoderamento e identidade se fazem mais presentes do que nunca, entendemos que incentivar a liberdade, a experimentação e a descoberta através das cores na própria pele é uma forma lúdica de estimular a autoestima e contribuir para o desenvolvimento das crianças", explica Carlos Tilkian, presidente da Estrela. "Estrela Beauty nasce para convidar as crianças a explorarem possibilidades, acreditarem em si mesmas e brincarem de ser muitas. "O conceito de play make-up traduz a essência da marca - cores e cosméticos a favor da expressão, experimentação e da brincadeira."





