Estúdio de tatuagem de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, inova criando espaço alternativo para seus clientes

Os dias entediantes dos acompanhantes de pessoas que vão tatuar no estúdio de tatuagem Big Art Tattoo Club acabaram.



De mudança para um prédio novo cinco vezes maior do que o estúdio antigo o Big Art Tattoo Club inovou criando espaços alternativos para aqueles que frequentam sua nova sede. Neste novo espaço pretende receber, não só os acompanhantes de quem vai se tatuar ou por um piercing mas também quer atrair novos clientes que queiram conhecer esta nova alternativa de entretenimento e, principalmente, estar em um espaço de convivência.



Marcelo Masid, idealizador do espaço, comenta que seu conceito é de que "devemos resgatar momentos que ficam um pouco esquecidos devido ao fato das pessoas se relacionarem muito hoje pelas redes sociais e internet, e deixarem de lado a convivência física".



No primeiro andar do prédio funciona a hamburgueria gourmet com venda de cervejas artesanais e a recepção do estúdio, no segundo andar estão o estúdio de tatuagem, a barbearia, mesa de pingue-pongue, mesas de jogos de cartas, tabuleiro, xadrez e damas. Ainda no segundo andar estão instalados o atelier de pintura, e em breve será criado um espaço para fotografia, espaço kids, um minicinema com telão para assistir filmes e shows além de jogar videogames e uma biblioteca Cult. O espaço abrigará também alguns eventos de música teatro e poesia.



"Resolvemos transformar nosso estúdio em um espaço aonde as pessoas poderão conviver da forma que convivíamos quando éramos jovens (Masid tem 50 anos), quando não havia a internet e muito menos redes sociais e nosso conceito de diversão era baseado em convivência pois, o que mais fazíamos era ir para a casa de nossos amigos jogar cartas e jogos de tabuleiro, pingue-pongue e, principalmente, jogar conversa fora", complementa o idealizador do espaço.



Masid espera conquistar não somente pessoas de sua idade mas também jovens que queiram experimentar este tipo de diversão um tanto quanto escassa hoje em dia na sociedade.



O Big Art Tattoo Club existe há 17 anos e agora está localizado na rua Sacramento Blake 462 no bairro de Campo Grande no Rio de Janeiro. Maiores informações e reserva de mesa na Hamburgueria pelo site www.bigarttattoo.com.br

