Estudo aponta que remédio para osteoporose pode curar Calvície

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o remédio para tratar a osteoporose pode ser a cura da calvície. Os dados foram confirmados por cientistas que realizaram testes que apontaram a eficácia da droga sobre os folículos pilosos, levando-os a crescer.



Apesar da boa notícia, o responsável pelo projeto, Nathan Hawkshaw, afirma que é importante verificar se o tratamento não causará danos à saúde das pessoas. Ele confirma que existem somente dois medicamentos no mercado para tratar a calvície (alopecia androgenética), o minixidil indicado para homens e mulheres e a finasterida somente para homens.



Nathan deixa claro que os dois medicamentos contêm efeitos colaterais e nem sempre oferecem efeito positivo. Por esse motivo, os pacientes buscam pelos transplantes para sanar o problema de uma forma mais assertiva.



De acordo com a publicação em uma revista médica do segmento, as pesquisas foram realizadas em laboratórios com amostras de folículos do couro cabeludo de mais de quarenta homens que realizaram transplante de cabelo.



Fatores responsáveis pela calvície



A calvície é uma doença que atinge homens e mulheres e provoca a queda parcial ou total dos fios de cabelo. A prevenção é a melhor opção até o momento, já que a causa pode estar relacionada a diversos fatores, como os seguintes:



● Alopecia areata, que está ligada à genética;

● Autoimunidade do organismo que rompe as estruturas responsáveis pela formação dos fios;

● Alopecia androgenética relacionada aos hormônios e genética, responsável pelo impedimento do crescimento do cabelo;

● Menopausa;

● Suplementação de hormônios masculinos;

● Traumas;

● Má alimentação, entre outros fatores.



Que tipo de tratamento é adequado para tratar a calvície?



Segundo diversos cientistas, existem diferentes métodos bem avançados tecnologicamente, mas ainda não são eficazes a ponto de acabar com o problema. A técnica por meio de injeção para injetar o medicamento na área em que a calvície existe é um deles.



Outra opção são os tratamentos a laser. Embora o método seja mais lento, ele induz o crescimento do cabelo. Quando nenhum desses procedimentos traz o resultado esperado pelos pacientes, eles buscam o implante ou o transplante capilar, que é uma técnica que pode proporcionar ótimos resultados.



O implante e o transplante de cabelo são técnicas que exigem procedimentos cirúrgicos. Por isso, é de suma importância procurar por uma clínica especializada no assunto e que tenha profissionais especializados em implantes e transplantes.



Com os avanços da tecnologia, a grande maioria dos consultórios e das clínicas são equipadas com os melhores equipamentos para implantes e transplantes capilares, fator muito importante para a empresa e também para o paciente.



Segundo profissionais do segmento, toda clínica ou consultório deve estar com seus equipamentos e instrumentos cirúrgicos funcionando corretamente, assim como deve ser feita a higienização de todo o material de trabalho, incluindo a mobília e o ambiente. Assim, é possível evitar qualquer tipo de vírus ou bactéria.



