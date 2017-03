O estudo de Aristóteles contribuindo para o enriquecimento do Visagismo

No Visagismo, segundo o professor de Visagismo virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ ,por se tratar de uma ciência fundamentada em diversas áreas, podemos encontrar inúmeras referências para estudo nos mais variados campos como: filosofia, geometria, psicologia entre outros tantos.



Aristóteles nasceu em Estagira (Grécia) e teve o filósofo Platão como seu mestre até a morte desse em 347 a. C.. Naquela época, era muito comum os pensadores e filósofos gregos seguirem o comando de outros que já tinham dado início a estudos e pesquisas.



E qual é a ligação do filósofo Aristóteles com o Visagismo?

E qual é a ligação do filósofo Aristóteles com o Visagismo?

No Visagismo, sua obra é estudada na concepção de beleza e em relação ao olhar do outro.



Segundo a teoria aristotélica, que vai na contramão de seu mentor Platão, "as principais formas de beleza são a ordem, a simetria e a definição clara" , ou seja, a beleza está diretamente relacionada à ideia de simetria e proporcionalidade.



Ou seja, tudo o que envolve a criação humana é belo seguindo os critérios aristotélicos. Esse tipo de conceito tornou-se uma realidade concreta do que deveria ser classificado como belo e feio.



Para o Visagismo muito do que se defendeu dentro dessa premissa foi se perdendo e modificando ao longo das gerações e épocas, afinal, já passamos por diversos tipos de concepção de padrões de beleza.



Tanto a simetria como a assimetria precisam ser compreendidas pelo Visagista para que se possa realizar o trabalho de harmonização da imagem em sua plenitude.



Em Simetria e assimetria facial Visagismo, 2014, "a simetria é uma qualidade da imagem na sua semelhança" .



Afinal, para um sujeito ter interesse na ciência Visagista é preciso ter o despertar interior em buscar mudanças e opções novas para o sucesso e realização pessoal.



Para Bárbara Urias, em Visagismo: quebrando o mito do rosto simétrico, 2014, muitas pessoas acham que a beleza está na simetria entre os lados do rosto, mas o importante mesmo é ter harmonia entre os elementos da face.



Portanto, entendemos que é de grande importância para o profissional do Visagismo compreender os fundamentos de Aristóteles e saber quando deve se manipular a imagem de alguém no intuito de harmonizar o que se encontra em conflito.



A presença dessa técnica vai além da ciência que estamos analisando, o que confirma mais ainda a sua eficácia dentro de tantos trabalhos.

