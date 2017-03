O estudo interno e externo das pessoas, produtos e empresa conforme o Visagismo

1.Introdução

Grande parte da população entende que o Visagismo estuda e trabalha apenas a beleza externa do ser humano, porém há muito mais por trás dessa ciência - afirma o professor de Visagismo virtual Robson Trindade.



2. Tipo de cliente



O Visagismo pode auxiliar em diversos aspectos e atender diversos tipos de clientes, como pessoas, produtos ou empresas, sendo que a anamnese e o estudo a ser realizado, são igualmente importantes e necessários para que a meta seja atingida.



3. Estudo interno



Quando um cliente procura um visagista para o auxiliar a conhecer e compreender melhor sua imagem, o primeiro aspecto que o visagista inicia a investigação, são os internos, muito relevantes durante o processo de harmonização da imagem.



Dentro do contexto do mundo moderno, como um cliente com problemas internos pode suportar uma mudança apenas externa?



O Visagismo acadêmico, estuda e analisa em profundidade cada aspecto do cliente a ser explorado, sendo que a mudança externa só encontrará suporte em uma estrutura interna em harmonia.



4. Estudo externo



O estudo externo, é apenas um prolongamento da imagem interna, sendo "a imagem que se deseja transmitir", porém depende em sua essência do resultado do estudo da imagem interna, para que a harmonização da imagem aconteça da forma correta.



5. Conclusão



Portanto o produto final (harmonização das imagens interna e externa), depende principalmente de uma anamnese detalhada por parte do visagista, pois munido dos dados corretos, ele poderá combinar essas informações para que o resultado de seu estudo (dossiê visagista e análise visagista facial parcial), sejam exatamente o que seu cliente procura.

