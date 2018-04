Eudora apresenta a fragrância La Victorie

Mulheres determinadas, que transformam os sonhos em realidade e encontram na felicidade a sua maior conquista, foram a inspiração de Eudora - marca do Grupo Boticário - para criar a nova fragrância La Victorie. Com caminho olfativo Floral Oriental, o lançamento combina a força e elegância do buquê floral de Íris Branca, uma das flores mais sofisticadas da perfumaria, com as notas açucaradas de Baunilha e Praliné. O acorde exclusivo do Segredo de Eudora traz ainda mais feminidade, além de manter a pele perfumada por mais tempo.

A embalagem também foi desenvolvida para refletir a feminilidade e a persistência da mulher. A tampa redonda, com pequenos fragmentos brilhantes, remete a infinidade de sonhos que todas carregam dentro de si, o frasco apresenta facetas marcadas, que simulam os altos e baixos da vida real e a coragem em buscar suas conquistas, já o fundo de vidro encurvado forma um "sorriso" que representa a felicidade.



A fragrância entra para o portfólio da marca ao lado de outros três produtos: A Palette Divina Rosé com 10 cores de sombras (em tons neutros), um blush bronzer, um iluminador e um tom em gel especial para as sobrancelhas. Os Batons Líquidos La Victorie, com efeito supermate e nas cores Rosé e Camurça com duração de até 8 horas e para completar a linha, o Gloss Labial Incolor que traz partículas de brilho para quem prefere o efeito glow nos lábios.



A atriz Grazi Massafera é estrela da campanha. "Sou apaixonada por fragrâncias, não saio de casa sem usar, faz parte da minha identidade. La Victorie é uma fragrância muito feminina e foi inspirada em mulheres como eu, que sempre tiveram determinação e persistência para transformar seus sonhos em realidade. Acredito que para ser feliz é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades e assumir o próprio destino", conta a atriz.



Os produtos podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br.



Conheça todos os lançamentos:



La Victorie Eau de Parfum - 75 ml: R$ 168,00

Caminho Olfativo: Floral Oriental - Fragrância Moderada

Notas de Saída: Bergamota, Yuzu, Neroli, Muguet

Notas de Corpo: Peônia, Paradisone, Acorde White Iris, Fresia

Notas de Fundo: Cedro, Sândalo Sri Lanka, Patchouli, Musks, Vanila, Praline



Palette Divina Rosé

A mais clássica das palettes, com tons neutros para uma maquiagem sofisticada. Contém: 10 cores de sombras; 1 cor de bronzer; 1 iluminador; e 1 tom especial para as sobrancelhas.

R$ 139,99



La Victorie Gloss Labial Incolor

R$ 32,99

La Victorie Batom Líquido

Disponível nas cores Rosé e Camurça.

R$ 35,99 cada





