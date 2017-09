Eudora apresenta a nova linha de maquiagem Skin Perfection

Para ter um efeito impecável com a maquiagem é importante escolher produtos de qualidade, que se adequem às necessidades da pele e corrijam imperfeições de maneira leve e natural. Pensando nisso, Eudora – marca do Grupo Boticário – acaba de lançar uma exclusiva linha de maquiagem de alta performance que promete um acabamento perfeito. Skin Perfection chega ao mercado com sete novos produtos que proporcionam um tom uniforme, pele tratada e bonita - impecável!



O grande destaque da coleção é a Base Líquida, que foi lançada em 10 diferentes tonalidades - desenvolvidas especialmente para atender a diversidade da mulher brasileira. Com efeito mate e toque aveludado, proporciona alta cobertura, resistência à água e suor, com FPS 15/UVA+ e duração de até 8 horas com a exclusiva tecnologia PerfectFix™, que promove alta fixação sem marcar os poros e permite que a pele respire durante o dia.



A linha traz, ainda, outros itens que ajudam a controlar a oleosidade da pele, como o Primer Matificante Longa Duração, que disfarça as linhas de expressão e diminui os poros - graças ao efeito óptico que cria na pele; o Pó Matificante, que se adapta a diversos tipos de pele sem deixar resíduos, selando a maquiagem com uma camada invisível, controlando a oleosidade ao longo do dia, além de cinco tonalidades do Corretivo Líquido de Longa Duração, perfeitos para cobrir imperfeições e corrigir olheiras com uma textura leve e aveludada.



Para dar acabamento à pele perfeita - itens que são práticos e multifuncionais, como as Paletas de Contorno e Blush, com textura leve, alta pigmentação, fixação perfeita e longa duração e o Pó Iluminador Solto com micropartículas de brilho ultrafinas que refletem a luz de forma sutil e natural.



"Eudora nasceu com a proposta de valorizar e destacar a beleza da mulher brasileira e, isso, sempre norteou nosso desenvolvimento de produtos. A nova Skin Perfection chega com a exclusiva tecnologia PerfectFix™, que garante inúmeros benefícios e longa duração para uma pele impecável – como nós mulheres sempre desejamos", diz Patricia Scholz, Gerente de Marketing de Eudora.



Os produtos podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br, a partir de 5 de setembro de 2017.



A PALAVRA DO ESPECIALISTA:

O maquiador oficial de Eudora, Lavoisier, aprovou os lançamentos e ensina a combinar todos os itens. "Tudo começa com a aplicação do Primer Matificante, que vai preparar a pele para receber os demais produtos. Em seguida, escolha uma das dez cores de Base Líquida e aplique uniformemente pelo rosto. O terceiro passo é utilizar o Corretivo Líquido para disfarçar manchas e imperfeições. Mantenha a pele livre de oleosidade com o Pó Matificante. Para dar cor ao rosto, aplique as Paletas de Contorno e Blush e finalize com o Pó Iluminador Solto. A pele ficará perfeita! ".



SERVIÇO:

 Base Líquida: Preço por unitário: R$ 49,99* - Disponível nas cores:

Bege Claro 1; Bege Claro 2; Bege Claro 3; Bege 1; Bege 2; Bege Médio 1; Bege Médio 2; Bege Médio 3; Bege Escuro 1; e Bege Escuro 2

 Primer Matificante Longa Duração: Preço unitário: R$ 49,99

 Pó Matificante: Preço unitário: R$ 49,99

 Corretivo Líquido de Longa Duração: Preço unitário: R$ 29,99 - Disponível nas cores: Bege Claro; Bege; Bege Médio 1; Bege Médio 2; e Bege Escuro.

 Pó Iluminador Solto: Preço unitário: R$ 49,99

 Paletas de Contorno: Preço unitário: R$ 59,99

 Paleta de Blush: Preço unitário: R$ 59,99



* preços válidos até 25 de setembro.