Eudora apresenta sugestões de presentes para o Dia das Mães

Para deixar o dia 14 de maio ainda mais especial e surpreender todas as mães, Eudora – marca do Grupo Boticário – preparou sugestões de presentes para a data. Itens de maquiagem, perfumaria e cuidados para o corpo foram escolhidos especialmente para agradar todos os estilos de mães.



As opções vão de R$ 31,99 a R$ 139,99 e o grande destaque é o lançamento da deo colônia Diva, inspirada em mulheres realizadoras, que sabem que, com atitude inconfundível e beleza, podem conquistar tudo o que quiserem. Além do lançamento, Eudora traz outras opções de presentes para agradar as mães.



Os produtos podem ser encontrados por meio de representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br.



Confira as opções de presentes de Eudora para o Dia das Mães:



Diva Deo Colônia, R$ 79,90 - O perfume traz a combinação das notas olfativas de ameixa negra e pêra com a cremosidade da baunilha. As notas de bouquet floral e a doçura envolvente do caramelo hipnotizam e tornam a fragrância única.



Matefix Special – Cores: Nude Formidável e Rosa Esplêndido, R$ 31,99 cada – Com tecnologia No Transfer, que não borra e não mancha, perfeito para qualquer situação, não importa a cor de preferência. Sua fixação é intensa e com até 8 horas de duração.



Hidratante Corporal Elegant Cashmere, R$ 44,99 - Possui textura única que deixa a pele intensamente hidratada, perfumada e com o toque sofisticado do cashmere por até 24 horas.



Palette Diva, R$ 139,99 - 1 delineador preto em gel de longa duração, primer de cílios que aumenta a duração da sombra, 9 cores de sombra versáteis, 2 cores de pó compacto com efeito bronzeado.



Kit Siàge Blindagem dos Fios, R$ 99,99:



Shampoo Blindagem dos Fios - Fórmula Hidratante; Elimina Impurezas; repara o cabelo para o tratamento de blindagem. Com proteínas e aminoácidos.



Primer Nano Repositor - Repara danos internos e externos; protege e sela as fibras capilares, além de potencializar o efeito dos outros produtos do tratamento. Com Nano Tecnologia.



Máscara Seladora - Sela as fibras capilarese repara fio a fio. Cabelos ultra hidratados, blindados contra as agressões externas e cheios de força.



Spray Selador Anti Frizz - Cabelos macios, altamente disciplinados e com 2X menos frizz. Selagem fio afio reduzindo a porosidade das fibras. Forma um filme protetor que alinha as cutículas e mantém a hidratação interna do cabelo. Potencialize os resultados com secador.