Eudora ensina a criar maquiagens para o inverno com batom Matefix

A estação mais fria do ano chegou e, além de tirar os casacos do armário, é hora de escolher quais serão as maquiagens queridinhas deste outono/inverno.



A EUDORA – marca do Grupo Boticário – traz cinco novas cores do batom Matefix, que ajudam a compor o visual. "O mate vem com tudo, mais uma vez, nesse inverno. É um item indispensável para uma make fácil de fazer e deslumbrante, que pode ser usada de dia ou de noite. ", conta Lavoisier – maquiador oficial de Eudora.

Para conquistar um visual elegante, Lavoisier criou duas sugestões de look.



Para as mulheres que preferem destacar os olhos, a dica é abusar da máscara de cílios. Comece esfumando os olhos com sombras em tons de marrom e finalize com a Eudora Diva Volume Máximo, que deixa os fios com até 200% mais volume. "O toque especial fica por conta do batom Matefix Nude Exclusivo, discreto e charmoso! ", ensina o expert.

Se a ideia é deixar os lábios em destaque, a escolha é o Matefix Vermelho Deslumbrante. "Para este look, escolha o trio que toda mulher adora: batom vermelho, máscara para cílios e delineador", conta Lavoisier.



Confira abaixo algumas opções de produtos Eudora:



Matefix Batom Líquido, 5,4g, R$ 27,99 - Batom super mate que não resseca os lábios, tem tecnologia No Transfer, que não borra e não mancha. Com fixação intensa de até 8 horas de duração. Novas cores: Vermelho Deslumbrante, Nude Exclusivo, Marrom Revelação, Malva Precioso e Indício Carmim.



Diva Volume Máximo Máscara para Cílios, 8 ml, R$ 59,99 – Com fórmula ultra preta, possui mais de 320 cerdas que capturam e envolvem os cílios alcançando até os menores. Desenvolvida com tecnologia Protect Film, que prolonga e protege o fio da máscara ao longo do dia. 200% mais volume aos cílios.



Royal Liner Delineador Líquido para Olhos, 8 ml, R$ 39,99 - Ideal para um traço fino e preciso. Possui aplicador de silicone que permite fácil aplicação. A prova d"água não borra e nem escorre. Longa duração.



Quarteto de sombras e contorno para olhos, R$ 59,99 - Quatro cores de sombras em tons terrosos com efeito mate. Textura fina, ótima pigmentação e durabilidade.



Sobre EUDORA

EUDORA, empresa do Grupo Boticário, acredita que toda mulher tem um poder realizador infinito. Uma marca de beleza que faz as mulheres se sentirem poderosas para realizar o que quiserem. Multicanal, Eudora chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.

