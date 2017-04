Evento de moda em São Paulo celebra o Dia das Mães e promove desfile de cachorros de blogueiras e socialites em apoio à causa de animais abandonados

O Dia das Mães deste ano vai ser precedido por um dos maiores eventos de moda e lifestyle de São Paulo, a quinta edição do Trend Lover – Mother"s Day, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2017, das 11h às 21h, em Moema, São Paulo – SP.



A curadoria é de Silmara Cassab, empresária de sucesso no meio da moda, beleza e eventos e que acumula longos anos de experiência na produção dos mais importantes eventos de São Paulo, tendo atuado como diretora social do Clube Monte Líbano, produtora de eventos das marcas Tiffany e Lydia Sayeg, além de ter sido proprietária de confecção por dez anos. Silmara foi convidada pela empresária Kika Guillaumon, fundadora do grupo Chega de Crise, para produzir os eventos do grupo que surgiu nas redes sociais para fomentar negócios entre empreendedores e tomou vida no mundo real com a realização de eventos de moda.



Em sua quinta edição, o evento apresenta à capital paulistana o que há de melhor da moda, lifestyle, música, entretenimento, cozinha gourmet, mas, mostrando que também é possível unir compras às boas causas.



"Todos os nossos eventos sempre apoiaram grandes causas e vamos continuar apoiando. É muito bom poder estar em um ambiente agradável, com boa música, comida e bebida, fazendo compras fora do shopping, reencontrando amigos, como acontece no Trend Lover. Mas para nós nada disso é válido se não tivermos a consciência social de que é possível unir compras e doação, e não se trata de doar apenas dinheiro, mas tempo, boa vontade, uma palavra, um carinho", explica Silmara Cassab, curadora do Trend Lover.



Mães guerreiras – Mães com histórias emocionantes sobre dificuldades que passaram para ter seus filhos e doenças graves que tiveram serão homenageadas no evento, com a palestra "As delícias de ser mãe", de Cris Castrucci que enfrentou dois cânceres e decidiu fundar a ONG Be Pink, que leva a todo o País informação, conscientização e educação sobre o câncer na mulher.



Cachorros na passarela – O Fashion Dog será um dos grandes destaques do evento. Um concurso que vai eleger o cachorro mais fashion em desfile de linha exclusiva. Na passarela estarão cachorros famosos de blogueiras e socialites. Dentre os jurados estará Bru Pacífico, fundadora da ONG Desabandone, que cuida de animais abandonados. Os eleitos ganharão uma semijoia, tanto para o cachorro quanto para seu(a) dono(a).



Influencers, moda, lifestyle – Um time renomado de blogueiras e influencers fará a cobertura do evento, apresentando, direto do evento, todas as novidades para o público. Estilistas convidados também participarão apontando as tendências para a próxima estação e as novidades de novas coleções. A consultora de imagem e estilo, Cintia Cortez, realizará, nos quatro dias do evento, consultoria de moda gratuita para os visitantes, ensinando como combinar peças básicas para obter um look mais requintado, como usar as cores das roupas corretamente de acordo com o tom de pele, de que forma aproveitar melhor o make, entre outros pontos que fazem toda a diferença na hora de montar o look.



"Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham um dia agradável fora dos shoppings em um passeio que não se limite às compras, mas que seja um dia de uma experiência diferenciada de compras e lazer", declara a empresária Silmara Cassab.



A entrada para o evento é a doação espontânea de alimentos não perecíveis ou valores em espécie para obras assistenciais e para a causa animal.



PROGRAMAÇÃO:



A partir das 15h, todos os dias



10 de maio, quarta-feira - Desfile Beneficente Fashion Dog.

Workshop "As delícias de ser mãe" com Cris Castrucci.



11 de maio, quinta-feira - Desfile de blogueiras e renomadas influencers, além dos estilistas Filipe Freire, Isaac Silva e Marui Akamini, as Poderosas do Batom e a personal shopper Rita do Bem.



12 de maio, sexta-feira - Encerramento com desfile de moda e joias e apresentação de coreografia performática De Rose.



Durante todo o evento em todos os dias: Música ao vivo, Bartender, Jardim de Inverno com o melhor da comida e bebida gourmet, sorteios e consultoria gratuita com a consultora de imagem e estilo, Cintia Cortez.



Projetos apoiados:

Ação Solidária Contra o Câncer Infantil - ASCCI

Be Pink – Um salto para a vida

Desabandone – Bru Pacífico

Instituição Beneficente A Luz Divina

Instituto Luisa Mell



Apoio:

ACTA Comunicação Integrada

Buffet Colonial

De Rose Moema

Friend"s Studio

Marisa Flores Decoração

Silvana Amato Designer de Festa

Som Cris Eventos

Tempo Digital Fotografia



Trend Lover - 5ª Edição Mother"s Day



Curadoria: Silmara Cassab

Data: 10, 11 e 12 de maio de 2017 (quarta, quinta e sexta-feira)

Horário: Das 11h às 21h

Local: Buffet Colonial

Endereço: Av. Indianópolis, 300 – Moema – São Paulo – SP

Estacionamento: Vallet no local - R$ 15,00 (Quinze Reais)

Wi-Fi: Disponível para visitantes

Entrada: Doação espontânea de alimentos não perecíveis ou valores em espécie para obras assistenciais e para a causa animal.

Outras informações: (11) 9 8275-0800 - https://www.facebook.com/trendloversoficial/



