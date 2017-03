Evento em salão de beleza marca lançamento de HairStylist como Youtuber

A festa aconteceu na noite desta terça feira (14), e marcou oficialmente a estreia do Canal do YouTube e do Site do talentoso HairStylist Cesar Aubar.



Estiveram presentes no Coquetel - no Shopping Vila Olímpia - diversos profissionais do mundo da beleza e muitos convidados especiais.



Parcerias importantes como Caio Carvalho, Vodka Skyy, Cerveja Miller, Sorvetes Jundiá Grego, Confeitaria Raiz Doce e Young Hair, Boali, Primo Derme, Sucos Danatu, Kobber, A tal da Castanha, tornaram o encontro super badalado.



O Site e o canal do YouTube de Cesar Aubar estão no ar desde o dia 06/03 e já contam com vários inscritos. São conteúdos elaborados, especialmente a quem é apaixonado pelo mundo da beleza, e do visual harmônico de última tendência na moda. "Serão dois vídeos por semana, um na segunda e um na quinta, além de vários textos semanais no site. O meu objetivo é estar cada vez mais próximo do público que me acompanha e dividir o meu conhecimento com quem tem vontade de aprender mais, seja um profissional da área ou uma cliente", conta César.



"Foi uma noite muito especial... Além de poder receber meus convidados pra comemorar esse momento, pude dividir tudo isso com o salão que é a minha casa aqui em São Paulo... O Lab6 está crescendo como marca e fico muito feliz de fazer parte dessa história", conclui.



G.O.D BUSINESS - ASSESSORIA