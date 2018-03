Eventos gratuitos agitam a Barra no Dia da Mulher

A mulher é conhecida por ser o sexo forte e não é à toa que tem um dia todo para ela. O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março reúne vários eventos gratuitos para aquelas que querem comemorar o seu dia de forma ainda mais especial. Confira as dicas do que fazer:



Chá de exercícios íntimos - 08/03

Realizado pela Fisioterapeuta Sexual, Márcia Oliveira, o evento acontece na Griffe Erótica Muito Prazer. A especialista fará uma palestra ensinando exercícios que ajudam a prevenir a incontinência urinária, prevenir a flacidez do climatério e ainda ajudar a dar uma atualizada na sexualidade. O evento é gratuito, mas precisa de agendamento. Local: Griffe Erótica Muito Prazer - Av. das Américas, 500, loja 119. Hora: 15h E-mail: espacointimofisioterapia@gmail.com



Ressaltando seu estilo - 08/03

A Clínica Carpe realiza um chá em comemoração ao dia da mulher com uma grande palestra sobre Imagem e Estilo. Uma consultora vai dar dicas e ensinar quem estiver presente sobre cores que realçam os tons de pele e como se vestir com estilo para o dia a dia. O cirurgião plástico André Ramos, responsável pelo local, também vai presentear algumas de suas clientes com um primeiro encontro com a especialista. O espaço Sonia Nesi, que funciona na clínica vai oferecer o chá da tarde. Local: Clínica Carpe - Estrada do Joá, 3.994 - Barra. Hora: 15h



ELA - 03/03

Idealizado pela coach comportamental Sabrina Espíndola, a reunião para o público feminino tem como objetivo trazer reflexões para o despertar da mulher através de três eixos: Empoderamento, Liderança e Abundância. Além de Sabrina, outras três palestrantes estarão presentes. Local: My Office - Shopping Citta America. Hora: 9h às 13h



Sua beleza em foco - 08/03

A distribuidora da marca de roupas íntimas e artigos eróticos Duzani, Juliana Monteiro, além de vários descontos para as compras na data de comemoração vai oferecer para todas as clientes um curso de automaquiagem gratuito com a especialista Ariane Dutra. Hora: 18h



Descontos Perfeito Glamour - Mês de março

A loja online especializada em roupas, artigos e acessórios direcionados ao público feminino vai disponibilizar frete grátis para todo o Brasil durante o mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Local: @perfeitoglamour .Hora: Todo o mês de março.