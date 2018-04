A evolução da tecnologia aliada ao mundo da beleza e estética

A evolução da tecnologia conseguiu melhorar várias áreas da nossa vida, tanto em relação a facilidades do dia a dia como da saúde e, também, da estética.



A quantidade de tratamentos que estão disponíveis no mundo da beleza e estética é muito grande; são vários tipos de tratamento que auxiliam pessoas a melhorarem sua saúde e, até mesmo, sua autoestima.



São procedimentos que ajudam a melhorar problemas em relação à gordura localizada, celulite, flacidez, retenção de líquidos e outros que incomodam muitas pessoas.



Procedimentos mais procurados em clínicas de estética



Como citamos, a quantidade de tratamentos que estão disponíveis voltados para a estética é gigantesca, mas alguns deles chamam mais a atenção dos pacientes, e então, são os mais escolhidos.



Na lista desses procedimentos, a drenagem linfática, a terapia de ondas acústicas, a criolipólise e a radiofrequência, todos eles são essenciais para obter a melhora de vários problemas voltados para a estética do corpo.



Para que funciona cada procedimento



Drenagem linfática



A drenagem linfática consegue agir, por meio do sistema linfático, de uma forma que elimina as toxinas que são responsáveis por estimular o aparecimento das estrias e também das celulites. Essa eliminação é feita através da urina do paciente.



Além disso, esse tipo de drenagem é importante para a redução de retenção de líquido que ativa a circulação sanguínea e, então, proporciona um relaxamento corporal.



Terapia de ondas acústicas



Esse procedimento é muito conhecido como ondas de choque e é uma das mais novas tecnologias que são utilizadas para tratamentos estéticos aqui no país.



Essa técnica não é invasiva e tornou-se fundamental para o tratamento que combate a celulite e ajuda a acabar com o famoso aspecto de casca de laranja, melhorando a textura da pele.



Como a terapia de ondas acústicas é feita de forma não invasiva, ela pode ser aplicada em várias áreas do corpo com a ajuda de um gel condutor.



Quando esse tratamento é feito junto com a criolipólise (que já vamos explicar mais a frente) e com a radiofrequência, os resultados obtidos são ainda melhores.



Criolipólise



Esse é um procedimento no qual os profissionais de estética mais gostam de adotar para a eliminação das células de gordura, pois ele é feito através de congelamento.



Quando o tratamento tem contato com a pele, o equipamento consegue congelar em até 8 graus negativos as camadas de gordura existentes na região.



Com o frio do congelamento, os adipócitos se encolhem e, então, rompem e morrem. Ao acontecer isso, as células de defesa do organismo os recolhem como se fossem um corpo estranho e, finalmente, o expele pela urina ou pelas fezes.



