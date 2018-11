Exclusividade e moda: tudo o que uma franquia de calçados precisa ter

O que uma cliente procura ao entrar em uma loja de calçados? Qualidade, produtos atualizados e exclusivos, preço e atendimento. Com estes quatro pilares, a Lojas Calci, franquia gaúcha do ramo de calçados e acessórios multimarcas, tem alcançado objetivos que vão desde a ampliação da área onde atua - já são três estados brasileiros em seis anos - até a rentabilidade através da fidelização de sua clientela.



Mas para alcançar resultados a tarefa dos últimos anos não foi fácil. Desde sua criação, a Lojas Calci trabalhou para se adequar às práticas mais modernas, facilitar a vida dos franqueados e atender às exigências dos clientes.



Para isso, sistematizou o planejamento de compras para suas unidades franqueadas e, desde o início da empresa, é responsável pela negociação com fornecedores. Isso proporciona ganho em escala: diferente de outras franquias do segmento, a Lojas Calci sugere o mix de produtos ideal para cada uma suas unidades franqueadas.



Para preencher de forma adequada este mix, a franquia trabalha com inteligência de mercado, além de realizar pesquisas nacionais e internacionais. Assim, consegue estar à frente da concorrência - tendo o produto certo na hora certa.



Exclusividade

As pesquisas de moda também servem para outro ponto importante para o franqueado, e que interfere diretamente na rentabilidade: são insumo para o desenvolvimento de produtos exclusivos da Lojas Calci.

A marca Sublime é um exemplo: uma grife feminina que conta com coleção completa de produtos, incluindo calçados e acessórios, e que se destaca pela qualidade, pelo conforto e pelo visual - com preço acessível, o que a torna um dos principais diferenciais competitivos da Lojas Calci frente aos concorrentes. A coleção Sublime busca, além de preencher lacunas no mix de produtos das demais marcas, oferecer um "algo a mais" para os clientes mais exigentes.



Quem somos

A Lojas Calci tem hoje lojas no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Já conquistou por duas vezes o Selo de Excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF), e busca três tipos de parceiros para ampliar sua atuação no país: empreendedores, investidores e comerciantes que já atuem no ramo de varejo de calçados, mas que queiram expandir seus negócios ou mesmo inovar para crescer em um mercado cada vez mais competitivo.



Para isso, conta com uma série de atrativos para os futuros franqueados, como rentabilidade comprovada, facilidade de operação, tecnologia exclusiva, garantia de inadimplência zero e acompanhamento permanente da franqueadora, com controle de vendas, de estoque e outras ações de venda e administrativas.

Para os clientes, os incentivos também são interessantes, uma vez que as lojas oferecem produtos exclusivos, além de marcas consagradas, com preço de mercado, atendimento diferenciado e acesso facilitado ao crediário.





Website: http://www.lojascalci.com.br