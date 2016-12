Exercícios Para Emagrecer: os 8 Melhores Para Perder Peso Rápido com Saúde!

Exercícios para emagrecer, os benefícios vão muito além de um corpo esteticamente mais agradável. A perda de gordura corporal também estimula o fortalecimento de músculos, o aumento da autoestima, a diminuição das chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cerebrais, a diminuição do nível de estresse, ansiedade, depressão e assim por diante.



Você emagrecendo promove a desintoxicação natural do organismo, diminuindo as chances do surgimento de problemas de saúde, evitando o envelhecimento precoce, melhorando a circulação sanguínea e ainda turbinando o funcionamento do sistema imunológico.



1.HIIT:



O protocolo HIIT (Treino Invervalado de Alta Intensidade) consiste em treinos de alta intensidade com curtos intervalos de tempo.



Existem diferentes formas de realizar o protocolo, atualmente considerado um dos melhores exercícios para emagrecer. Algumas pessoas optam pela prática de atividades de alta intensidade por um minuto, seguido de 45 segundos de descanso, 200m de alta intensidade seguido de 100m de descanso e por aí vai.



Tudo vai depender da sua necessidades e também do tempo em que pratica o exercício. Por exemplo, pessoas sedentárias que começaram agora devem ter o tempo de intensidade menor e ir ampliando essa divisão conforme vão ganhando preparação física.



A queima de gordura ocorre tanto durante a prática do exercício quanto após ser finalização. Isso acontece por que ele promove o aumento do metabolismo, transformando a gordura em energia para utilização durante os treinos de alta intensidade. Dessa forma, nosso organismo trabalha mais e melhor e a queima calórica pode acontecer até 48 horas depois do fim da atividade.



2. A Famosa Corrida:



A corrida é a modalidade clássica dos exercícios que emagrecem, para você que deseja queimar gordura localizada. O exercício pode ser realizado em esteiras, no parque ou até mesmo no quarteirão da sua casa.



Essa atividade tem como principal característica uma maior demanda de energia pelo nosso organismo, o que intensifica os resultados e faz com que eles apareçam antes do esperado.



A perda de calorias depende, exclusivamente, da intensidade – mas perde-se, em média 500 calorias a cada hora de treino. Além de estar entre os melhores exercícios para emagrecer, outros benefícios da prática são:



Melhora da respiração e da circulação sanguínea;

Fortalecimento do imunológico;

Ganho de massa muscular magra.



3. Spinning ou Ciclismo:



As atividades realizadas em bicicletas são ótimos exercícios para emagrecer principalmente porque concentram esforços na região do abdômen. Além de serem ideais para você que está muito cima do peso ou sofre com problemas nas articulações, já que não sobrecarregam a área.



Pedalar ao ar livre ou em bicicletas indoor, encontradas nas academias, por exemplo, pode levar a queima de 500 a 900 calorias/hora.



Já o spinning pode intensificar ainda mais essa queima, já que há controle tanto da intensidade como da carga por um profissional de educação física, que tem como objetivo potencializar a queima de gordura pelo seu corpo.



4. Elíptico



O elíptico, que também é conhecido como um simulador de caminhadas de alta intensidade, promove uma boa queima calórica sem grandes impactos, o que o coloca como um dos melhores exercícios para emagrecer.



Com o equipamento é possível perder entre 400 a 850 calorias por hora de atividade, o que vai depender da carga e intensidade utilizada no aparelho. Ele é encontrado em praticamente todas as academias e é também um aliado para o ganho de resistência e massa magra.



5. Jump



As aulas de jump são tão simples como aparentam ser: tudo o que você vai precisar fazer é pular em cima daquela pequena cama elástica com ritmos e coreografias definidas pelo professor.



É, talvez não seja assim tão fácil como parece. A atividade é de alta intensidade, auxilia na perda de gordura localizada e ainda fortalece o ganho de massa muscular. Uma hora de aula é o suficiente para perder entre 400 a 800 calorias. Sendo assim uma ótima alternativa para você que busca exercícios para emagrecer.



6. Muay Thai e Demais Lutas



Se existe algo realmente capaz de promover o emagrecimento, essa atividade é a luta (independente da modalidade) que atualmente são adoradas tanto pelo público masculino como feminino.



A preferida é o muay thai, arte marcial originada na Tailândia, extremamente dinâmica e capaz de queimar até 1000 calorias em uma hora de exercício. E além de estar entre os melhores exercícios para emagrecer, a luta também auxilia na definição do corpo, ganho de massa magra e aumento da resistência do sistema cardiovascular.



O Muay Thai trabalha braços e pernas e também a postura do lutador, o que traz uma série de benefícios para nosso organismo. Como as aulas são intensas com chutes, saltos e socos.



7. Natação



A natação é uma grande aliada na queima de gordura. E diferente de outras atividades, esse é um dos únicos exercícios para emagrecer capazes de refrescar o corpo ao mesmo tempo em que ocorre a perda de peso.



O exercício está entre os preferidos para a perda de peso principalmente porque a água oferece mais resistência para o organismo humano do que o ar, ao mesmo tempo em que torna a atividade menos pesada que as demais já citadas, fazendo com que o ganho de massa magra muscular também seja favorecido. Em uma hora de atividade, é possível perder entre 700 a 1100 calorias.



8. Pular corda



A atividade é tão simples que talvez você nunca a tenha visto como uma aliada para perder peso, não é mesmo? Ou, possivelmente, ainda a veja como uma brincadeira de criança.



Mas já imaginou se pular corda te fizesse perder algo como 4 kg em apenas 10 dias? Pois é. Além do emagrecimento, a atividade também favorece a eliminação de toxinas do organismo e fortalece os pulmões, sistema cardiovascular e imunológico.



Pular corda pode ser um dos exercícios para emagrecer realizados como HIIT, com picos de alta intensidade e intervalos curtos para o descanso.



O exercício é recomendado principalmente para aqueles que não têm tempo ou até mesmo um local específico, para se dedicar à prática de atividades físicas.



