Expo D Pedro estreia novo conceito de feira em Campinas, a Expo Mamãe

A Expo Mamãe chega a Campinas como o mais novo conceito de feira voltada ao universo da maternidade, que veio para mudar o cenário dos grandes eventos de gestante, bebê e criança da região. A feira acontece no Expo D. Pedro entre os dias 14 a 17 de setembro, das 14h às 22h na quinta e sexta-feira; das 10h às 22h no sábado e das 12h às 20h no domingo.



Pensando em priorizar esse momento único na vida de uma mulher, o Expo D. Pedro idealizou a feira que tem como preocupação principal os cuidados durante a gestação, desde a preparação do parto até o nascimento do bebê, para que esse momento seja o mais confortável e saudável possível.



São mais de 60 expositores, distribuídos por 4.000m² de feira, com as melhores variedades de marcas e produtos de qualidade com preços promocionais para mães e crianças de 0 a 10 anos. Os visitantes poderão passear por inúmeras opções de vestuário, acessórios, decoração, brinquedos, fornecedores para festas e serviços que englobem o universo da maternidade, escolhidos cuidadosamente para agradar aos mais diversos gostos das mamães e papais da região.



Destacando-se do modelo convencional, o espaço da feira será dedicado, também, a tirar dúvidas e questionamentos que permeiam a esfera da paternidade e maternidade. Para isso foram selecionados profissionais e influenciadores do segmento para participarem de debates e mesas redondas durante o evento. Ao todo, serão oito seções, duas por dia, que abordam temas como amamentação, parto, desfralde, entre outros.



Conforto e comodidade



Como diferencial a Expo Mamãe oferece a possibilidade dos participantes desfrutarem de espaços lúdicos para a família toda, com opções de diversão e praça de alimentação.



Para os pequenos a feira conta com o Espaço Kids, com brinquedos e atividades, organizadas por profissionais especializados no público infantil, para que possam aproveitar o tempo e se divertir enquanto seus pais passeiam pelo local. Além disso, serão montados o Cantinho do Papai e o Espaço da Mamãe com produtos e serviços especiais para cada um.



A entrada na feira é gratuita e a expectativa de público é entre 10 a 15 mil pessoas.



Serviço:

Expo Mamãe

Data: 14 a 17 de setembro

Horário: quinta e sexta-feira das 14h às 22h; sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h.

Local: Expo D.Pedro

Endereço:Av. Guilherme Campos, 500 - Jardim Santa Genebra, Campinas - SP, 13087-901

Entrada gratuita



Website: http://www.expodpedro.com.br/expomamae