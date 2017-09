Expo Mamãe estreia novo conceito de feira para gestante e bebê em Campinas

A primeira edição da Expo Mamãe chega para movimentar o universo de gestante e bebê na cidade de Campinas. A feira acontece entre os dias 14 a 17 de setembro, no Centro de Exposições do ExpoD.Pedro, maior espaço multiuso para eventos do interior de São Paulo. O evento surge no mercado com o propósito de reunir expositores premium, com ótimos preços e levar, também, informação ao público consumidor.



Na estreia a feira já recebe 60 expositores que oferecem produtos e serviços, que atendem às necessidades da mulher, conciliando tudo o que as mamães precisam desde a gestação até o nascimento do bebê e, também, de crianças até 12 anos. "Fizemos a seleção de produtos e expositores cuidadosamente para garantir que nosso público encontre produtos e serviços autorais, criativos e diferentes daquilo que se encontra em qualquer outra feira" explica Larissa Daroz, responsável pela produção do evento.



As principais marcas confirmadas na feira são: Milon, Pampers, BellaVest e UV-Line. "A ideia é que as mães consigam organizar tudo o que precisam. Pensamos em um mix com opções para enxoval, móveis para o quarto, itens de decoração, roupas, fotografia, alimentação, entre outros. Queremos proporcionar a experiência completa para nosso público, permitindo que, ao percorrerem os estandes, encontrem itens exclusivos e essenciais em um ambiente divertido e aconchegante" ressalta Larissa.



Outro destaque são os palcos de debates entre influencers e profissionais da área que estarão presentes em três sessões diárias para falar sobre assuntos pertencentes ao universo da maternidade. Nos dias 14 e 15 os talks acontecem às 18h00; 18h30 e 19h00; nos dias 16 e 17 às 15h00; 16h30 e 17h00. Os temas são os seguintes:



14/09

18h00: Alimentação infantil

18h30: A licença maternidade acabou e agora?

19h00: Empoderamento da mulher



15/09

18h00: Sono

18h30: A saúde mental e a volta ao trabalho

19h00: Maternidade e Casamento



16/09

15h00: Amamentação

16h30: Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora

17h00: Parto



17/09

15h00: Desfralde

16h30: A importância da rede de apoio

17h00: Paternidade Ativa



Para toda a família



Pensando no conforto e comodidade do público, a organização da feira idealizou diferentes espaços especialmente voltados para toda a família: o Cantinho da Mamãe, o Cantinho do papai e o Espaço Kids. O espaço da feira, de 4.000m², é totalmente horizontal, permitindo o acesso de carrinhos de bebê. Além disso, haverá uma praça de alimentação no local, com opções como Romana, Big Jack e New Brown Churros.



Cantinho da Mamãe



Com patrocínio da L"Occitane au Brésil o espaço oferece mimos especiais e experiências com os produtos da marca para as visitantes da feira. Fazer compras é gostoso, mas também cansativo, por isso o ambiente foi todo planejado para promover momentos de descanso e conforto para as gestantes e mamães que estiverem passeando pelos estandes da Expo Mamãe.



Cantinho do papai



A Expo Mamãe pensou também nos papais que estarão presentes! O espaço dedicado a eles terá mesas de sinuca e pebolim e muita diversão. Além disso, foram providenciados trocadores nos banheiros masculinos, afinal, papais também trocam fraldas.



Espaço Kids



A nova atração de entretenimento infantil em Campinas tem a presença confirmada na Expo Mamãe: o T-Rex estará presente no Espaço Kids com seu pocket show. São 4 espetáculos, um por dia, de 15 minutos de duração. Além disso, as crianças poderão passear com os Dinotours, pequenos dinossauros motorizados.



São várias opções de entretenimento para a criançada, com brinquedos, pintura, desfile de princesas e muito mais!



Serviço:

Expo Mamãe

Data: 14 a 17 de setembro

Horário: quinta e sexta-feira das 14h às 22h; sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h.

Local: Expo D.Pedro

Endereço:Av. Guilherme Campos, 500 - Jardim Santa Genebra, Campinas - SP, 13087-901

Entrada gratuita





Website: http://www.expodpedro.com.br/expomamae