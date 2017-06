Exportações de produtos orgânicos do Chile para o Brasil alcançam US$ 1,6 mi

Referência mundial na elaboração de produtos orgânicos de altíssima qualidade, o Chile traz ao Brasil um grupo de produtores e fornecedores de itens orgânicos nativos para participar da Bio Brazil Fair | Biofach America Latina 2017, em São Paulo.



Na categoria dos artigos exóticos despontam o alho negro Chilote – iguaria gastronômica produzida exclusivamente no Chile – , que é altamente reconhecida por sua mistura de sabores de aceto balsâmico, melaço, ameixa preta e tâmara, com notas que remetem ao Umami, conhecido como o quinto gosto do paladar humano; e o Rosehip, fruto obtido a partir de espécies rosáceas que é rico em flavonóides, vitaminas do complexo B, aminoácidos e vitamina C.



Também entre os destaques estão as berries orgânicas: framboesa, mirtilo e amora, frutas dotadas de ricas propriedades nutritivas, antioxidantes e anti-inflamatórias, com produção certificada sob os altos padrões de segurança internacional.



Além dos alimentos, evidencia-se a produção proveniente de matérias-primas orgânicas cultivadas e extraídas em processo manual para fins cosméticos e/ou terapêuticos, que apontam para uma tendência crescente do segmento estético: a busca por produtos de origem 100% natural. Dentre eles, destacam-se óleos essenciais e ervas desidratadas à base de variedades vegetais como Eucalipto, Lavanda, Sálvia, Alecrim e Tomilho.



Devido à demanda internacional, 95% da produção orgânica do Chile é destinada à exportação. A maior oferta se concentra em produtos mais elaborados, que concentraram 63% dos envios realizados em 2016. Entre eles estão frutas e hortaliças congeladas e desidratadas; conservas, polpas e pastas de frutas e legumes; azeite de oliva e vinho. No quesito de volume de exportações do Chile, as frutas orgânicas ocuparam o 2º lugar nos envios registrados pelo país em 2016, destacando-se principalmente mirtilos, maçãs e kiwis. Em outras categorias, ervas medicinais e mel também ocuparam lugar de relevância.



Nos levantamentos em cifras do último ano, as exportações de produtos orgânicos chilenos alcançaram US$ 268 milhões, com envios destinados aos mercados prioritários para o Chile: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia, China e Suécia.



País de grande riqueza ambiental e condições geográficas privilegiadas para a produção de bens exportáveis de alta qualidade, o Chile vem reafirmando sua posição como um dos grandes fornecedores de produtos para o Brasil e busca ampliar sua participação por meio dos "frutos" de uma agricultura orgânica de alta qualidade.



"As exportações de produtos orgânicos chilenos para o Brasil chegaram à US$ 1.601.236 em 2016, resultado que reflete perfeitamente os esforços em alavancar nossa oferta orgânica ao mesmo patamar de confiabilidade e admiração já conquistado pelos itens chilenos como vinhos, frutas secas, azeites e produtos do mar, que seguem ocupando a mesa dos brasileiros", comenta María Julia Riquelme, do ProChile Brasil, instituição do Ministério de Relações Exteriores do Chile responsável pela promoção de exportações do país.



Visando ampliar os contatos e promover parcerias entre os principais players brasileiros e chilenos do setor de orgânicos, pela primeira vez empresários estarão no Meeting Point Chile, espaço destinado à recepção e realização de reuniões com representantes das principais empresas do segmento. Para reforçar o propósito de ampliar o acesso do empresário brasileiro às informações sobre a produção orgânica do Chile, os representantes também realizarão visitas guiadas dentro da feira e irão conhecer pontos de venda estratégicos para o mercado.





***Todos os dados informados têm como fonte a Inteligência Comercial do ProChile, com dados do Banco Central do Chile, do Serviço Nacional de Aduanas e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil.





ProChile



Escritório comercial do Chile no Brasil, o ProChile apoia a promoção das exportações de bens e serviços chilenos, além de contribuir na atração de investimentos estrangeiros e no fomento do turismo do país. Com mais de 40 anos de experiência e uma rede de mais de 50 escritórios comerciais no mundo, o ProChile apoia empresas chilenas a participarem das mais importantes feiras e conferências internacionais, bem como eventos em que empresários de diferentes regiões do mundo se reúnem para estreitarem relações comerciais. Mais informações: http://www.prochile.gob.cl.

