Exposição ao sol e água salgada deixa os cabelos quebrados, mas o extrato do puro caviar europeu recupera os fios

A chegada do verão é marcada pelos looks mais leves e naturais, pela pele bronzeada, a inovação no visual, além das praias e piscinas. Se por um lado é motivo de comemoração, por outro pode trazer algumas preocupações.



Os cabelos sofrem diariamente com os danos de agentes externos, mas esses danos se intensificam no verão e muitas vezes, por não serem notados imediatamente, trazem grandes riscos à saúde dos fios e do couro cabelo.



Não é novidade que a exposição constante ao sol agride os fios. Isso se deve ao fato que os raios UV reduzem a elasticidade dos fios, tornando-os opacos e fracos. Os profissionais do ramo de cabelos recomendam a aplicação de Leave-in nos fios, secos ou úmidos, especialmente os que possuem proteção UVA e UVB. Alguns especialistas recomendam a troca do uso de óleos capilares pelo Leave-in, que dá um ar mais leve aos fios. Lembrando que a aplicação deve ser feita principalmente nas pontas para evitar a aparência de cabelos gordurosos e pesados.





"O sol queima a cutícula dos fios deixando-os sem proteção e atingindo a melanina, esse feito causa degradação fazendo com que os fios fiquem opacos, ressecados e com pontas duplas. O leave-in é uma saída para proteção do fio, principalmente se tiver termo proteção, assim protege o cabelo dos efeitos danosos do sol e de ações mecânicas", explica Érico Poloni, Hair Stylist e educador.



Somada a essa exposição, o verão é marcado por idas ao mar e a piscinas. A água do mar pode prejudicar o cabelo uma vez que o sal abre as cutículas do fio tirando a água necessária para sua hidratação. O resultado disso são madeixas porosas e desidratadas.



O sal, somado à exposição do sol podem agredir a capa protetora dos fios, fazendo com que a gordura natural se perca. Para repor essa gordura, o ideal é que se façam hidratações frequentes e aplique um protetor térmico com os cabelos úmidos, protegendo-os dos danos causados pelo sol e pelo calor.



De acordo com Érico, os maiores problemas do verão são o sol intenso, mar e piscina. "O efeito do sol no cabelo danifica a fibra capilar, o mar é muito alcalino por conter uma grande quantidade de sal na água o que acaba alterando o pH do cabelo, e a piscina, por ter produtos químicos que também retiram a gordura boa do fio. Esses três itens são mais unidos e frequentes no verão e por isso os cabelos sofrem", explica.



Além disso, os mergulhos no mar podem gerar atrito da areia nos fios, causando à estrutura. Por essa razão, é indicado sempre manter uma garrafinha de água doce para enxaguar os cabelos, tirando o excesso de sal, areia e cloro proveniente da água da piscina.



Outros danos causados nos fios são o ressecamento consequente do excesso de lavagens e o desbotamento da cor, pela exposição ao sol. É claro que a exposição e os danos causados nos fios exigem tratamentos capilares na proporção adequada, portanto é necessário o uso de produtos específicos para cada dano. Uma dica é sempre evitar água quente. No calor ela potencializa os danos aos fios, além de deixar as madeixas mais oleosas.



Prender os cabelos úmidos ou molhados também é um erro bem comum, extremamente prejudicial aos fios. O elástico, ou atrito, sensibiliza a região tocada, que já está mais maleável pela umidade, causando danos à estrutura e potencializando a quebra. A dica é usar um leave-in, desembaraçar cuidadosamente com um pente largo e deixar as madeixas secarem naturalmente antes de prendê-las.



Outra dica vital é evitar uso de secadores e chapinhas que colaboram com o excesso de calor nos fios. Caso seja necessário, é imprescindível o uso de um protetor térmico de qualidade."O ideal é utilizar chapéus, cremes de proteção solar ou com termo proteção, e tornar as hidratações mais habituais", reforça o profissional Érico Poloni.



O extrato puro de caviar europeu é um princípio ativo muito eficaz na recuperação de fios danificados, e pode ser encontrado em máscaras hidratantes, protetores térmicos e leave-ins da marca Cosmezi Itália. O extrato de caviar possui seis vitaminas, ácidos graxos, ômega 3, 6, e 9, além de proteínas solúveis e nutrientes para o fio. Quando encontrado no Leave-in, por exemplo, apesar da umidade da maresia, o produto permite que os fios permaneçam acomodados sem frizz.



A Cosmezi Itália, líder em tratamentos capilares à base de extrato de caviar Europeu, desenvolve toda a sua linha de produtos baseada nesse princípio ativo. A marca possui uma linha completa de produtos composta por shampoos e condicionadores, máscaras hidratantes,Leave-in, matizantes, protetores térmicos, finalizadores, etc.



Todos os produtos possuem princípios ativos que reconstroem, hidratam e regeneram os fios, quando aplicados da maneira correta.



As máscaras de caviar agem de dentro para fora, estabilizando o PH do cabelo e selando as cutículas.



O Liquid Umbrella é um protetor térmico e impermeabilizante capilar que alem de proteger da poluição e dos danos causados pelo calor, também protege contra a umidade e tem ação anti amarelamento.



O Leave In HD Caviar&Colágeno, repõe a queratina nos fios, tem ação antienvelhecimento, e garante madeixas definidas e livres de frizz com efeito prolongado.



Cosmezi Itália

http://www.lojacosmezi.com.br/