Extrato de Caviar Europeu gera resultados surpreendentes para a pele e cabelos

Os benefícios cosméticos do caviar são conhecidos desde meados do século XX. Ele ajuda no processo de rejuvenescimento da pele e beleza dos cabelos e isso se deve ao fato de a composição química dele ser semelhante às células da nossa epiderme.



O uso do caviar na produção de cosméticos tem como objetivo ajudar as células da pele e cabelos a encontrarem um equilíbrio natural, graças às suas vitaminas e minerais.



Rico em proteínas, principalmente aminoácidos, o caviar também é composto por 25% de bom colesterol e 75% de lecitina, responsável pela unidade estrutural da membrana celular. Os ácidos gordos, presentes no caviar são responsáveis por amaciar a pele e os cabelos, além de reduzirem significativamente a perda de água.



A Cosmezi Itália vem inovando e surpreendendo o mercado de beleza com seus produtos à base do puro caviar europeu que são eficazes e proporcionam resultados imediatos.



Dentre os lançamentos recentes Cosmezi Itália está o surpreendente Liquid Umbrella - feito à base do puro caviar europeu - é um sérum protetor térmico que protege os fios das mudanças de temperatura. Serve como uma espécie de "guarda-chuva" de cabelos e conserva a escova nos dias de chuviscos. Ele cria uma camada ultrafina que blinda os fios, restaura, hidrata e proporciona maciez e brilho intenso.



Um dos carros chefes da Cosmezi Itália no Brasil, que também possui o extrato do puro caviar europeu, o kit Ritratti é composto por 3 produtos de alta performance que proporcionam renovação da pele, gerando resultados imediatos. Logo na primeira aplicação já é possível notar a aparência de pele mais jovem, graças a tecnologia de alto impacto, que promove renovação celular, por meio de moléculas que aderem apenas às células mortas e geram resultados eficazes, rápidos e surpreendentes.



"A nossa tecnologia de alto impacto promove uma renovação celular por meio de moléculas que aderem exclusivamente às células mortas, não provocando nenhum tipo de reação adversa nas células vivas, dessa forma não causam vermelhidão, dor e nem sofrimento", explica Anderson Portes CEO



Liquid Umbrella – Cosmezi Itália Linha Tratto Milano

kit Ritratti - Cosmezi Itália

