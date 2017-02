Fabricante de lingeries Recco facilita a vida de suas consumidoras

A Recco possui expertise no mercado de moda íntima há mais de 37 anos, levando o melhor em lingeries femininas. Nos dias de hoje, a grife é referência em seu ramo, com 22 lojas próprias, representantes espalhados pelo País, lojas afiliadas, e-commerce e mais de 2000 revendas multimarcas.

No primeiro semestre de 2016, a Recco expandiu sua área de negócios inaugurando uma loja credenciada localizada em Miami – Flórida, EUA. A marca oferece uma variedade extensa em peças de lingeries para todos os tipos de mulheres, sua linha de produtos atende desde as plus sizes até as slins.



Desde 2010, a Recco apresenta crescimento constante no mercado nacional, suas peças agradam as consumidoras e seu slogan promete entender todas as mulheres. Sua loja e-commerce inaugurada em (precisamos da data) expandiu o acesso para compra das lingeries, acessórios e peças de vestuário.



Sua variedade de produtos atende tanto mulheres, homens e crianças, atualmente, o site e-commerce é atual e responsivo, maior tendência para as lojas virtuais, as peças podem ser adquiridas através de computadores, tablets e smartphones, com experiência de compras facilitadas para os consumidores.



No shop online, é possível ver as últimas tendências no mercado da moda íntima, seus produtos são divididos por categorias e a navegação é fácil e intuitiva. Atualmente, além de sua marca principal Recco Lingerie, o grupo conta as linhas Baunilha, Mediterranea, ModoAvião e Eva Lingerie.



A Recco disponibiliza através do shop online entrega em todo o território nacional através de transportadoras e com diversas formas de pagamento, aceita as principais bandeiras de cartões e boleto bancário.



Onde encontrar



Suas lojas físicas ficam localizadas nas principais capitais do País, em Curitiba-PR, dentro do ParkShoppingBarigui, e na capital paulistana dentro do shopping Morumbi e em um dos mais nobres bairros de São Paulo-SP, na rua Oscar Freire, Jardim Paulista.



Possui atendimento por 0800, SAC, e-mail, além de estar presente nos principais canais das redes sociais facebook e instagram, prática comum entre marcas consolidas pelo branding. Seu atendimento é feito de segunda a sexta das 8 às 18hs.

Website: http://www.recco.com.br/pt-br/