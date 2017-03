Farma Conde inova ao oferecer atendimento farmacêutico personalizado em suas unidades

A Farma Conde acaba de disponibilizar dentro das suas unidades um espaço diferenciado, o Conde Clin, realizado em uma sala de atenção farmacêutica, para acompanhar e orientar clientes a terem uma vida saudável, além de promover ações de controle de algumas doenças.



O serviço vai muito além do balcão, mas não deve ser confundido com um consultório médico. O Conde Clin é feito por um farmacêutico, numa sala personalizada dentro da unidade Farma Conde, sem agendamento prévio, o cliente tem medições gratuitas dos níveis de glicemia e de pressão arterial e recebe orientações de como organizar o uso de medicamentos, principalmente por conta da perigosa interação medicamentosa a que alguns pacientes se submetem ao tomar diversos remédios simultaneamente.



Criado em janeiro, o Conde Clin foi idealizado por Manoel Conde Neto, presidente da Farma Conde, para prevenção e controle de doenças e, principalmente, orientação do cliente sobre o uso dos medicamentos. "O Conde Clin vai muito além de um simples atendimento na unidade. É um serviço de excelência prestado por um farmacêutico altamente capacitado, já que, geralmente, o médico não tem o aprofundamento do farmacêutico sobre os princípios ativos dos medicamentos e do comportamento dos agentes químicos no corpo humano. Médico e farmacêutico são funções complementares para a saúde dos pacientes. No Conde Clin, não fazemos atendimento médico, mas o cliente sai satisfeito e confiante por receber uma ajuda do farmacêutico, sabendo que poderá voltar sempre para controlar o seu tratamento médico", afirma Manoel Conde.



Em São Paulo, o serviço piloto do Conde Clin, na loja do bairro da Saúde, já atendeu mais de 600 pessoas — ou seja, 90 atendimentos por dia, em média. Nas cidades do interior onde o serviço foi testado, a média foi de 20 pessoas por dia. Ao todo, o Conde Clin atendeu 2.030 pessoas em toda a rede desde a inauguração, em janeiro.



O principal objetivo do serviço é a prevenção e o cuidado com os clientes em tratamento médico, com os portadores de doenças cardíacas, do sistema circulatório e de diabetes, além de pessoas na terceira idade.



Hoje, a Farma Conde oferece o Conde Clin em 11 lojas da rede, nas cidades de Santos, São Vicente, Taubaté, Aparecida e São José dos Campos. Na Grande São Paulo, o Conde Clin é oferecido em Carapicuíba e Guarulhos, além da loja situada no bairro da Saúde, na capital paulista.