Feira D' Beleza de Diadema começa neste sábado

Neste final de semana, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, SP, abrirá as portas para a quinta edição da Feira D" Beleza de Diadema - único evento do setor de beleza e saúde do Grande ABCD. O encontro será realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio, e tem expectativa de atrair cerca de 10 mil pessoas.



Organizado pela ACE Diadema - Associação Comercial e Empresarial de Diadema -, a Feira D" Beleza reunirá grandes marcas que trarão muitas novidades e interatividade com o público. "Estamos bem animados com mais essa edição da feira, afinal, os expositores terão a oportunidade de se aproximar de seus consumidores, bem como, conquistar a confiança de novos clientes, em outras palavras, fortalecimento e credibilidade de imagem", disse a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha.



A 5ª Feira D" Beleza de Diadema terá uma programação que envolverá o público em geral. Haverá workshops e oficinas que visam capacitar e atualizar os profissionais da área. Além do Projeto Tesourinha (cursos de capacitação de cabeleireiros e manicures), haverá palestras do Sebrae para orientar os empreendedores (e futuros empreendedores) a gerir melhor seus negócios.



No sábado (26), a madrinha da Feira D" Beleza de Diadema, a coreografa e assistente de palco do Programa Silvio Santos, Rafinha Viscardi, estará presente a partir das 17h, para receber o público com carinho e abençoar o sucesso do evento; e na segunda-feira (28), retornará para o encerramento. Depois, no domingo (27), às 17h, o bombeiro do Programa Eliane, Rick Moreno, também acolherá os visitantes.



Negócios



Em busca de potencializar o faturamento, a Cosmetic Green - distribuidora de diversas marcas de dermocosméticos - participará pela primeira vez da Feira D" Beleza. "Temos as linhas profissional e home-care. E dentre as marcas que apresentaremos, destaco a La Virtuan, uma empresa do Sul do País com forte interesse de expansão no Grande ABCD. Ainda, apresentaremos nossos produtos, faremos um bom networking e captaremos clientes em potencial", comentou a proprietária da Cosmetic Green, Solange Pereira, que tem expectativa de gerar em torno de 10% em novos negócios.



Trabalhando a beleza das mulheres, mas por meio dos acessórios, a Rubi Joias espera um crescimento de 40% nos negócios já na feira. Para tanto, a executiva da Skillus (revenda das joias), Valdineia Brito de Santana, contou que será apresentada a pulseira magnética que possui benefícios à saúde, entre eles, tratamento da insônia e reduz os níveis de estresses. "Todas as nossas joias são hipoalérgicas (0% níquel) e folhadas a ouro, com sete camadas, desse modo podemos garantir que elas não escurecem com o tempo", disse ela, que completou. "Fora isso, também faremos promoções de nossos produtos".







Sobre a Feira D" Beleza de Diadema



A Feira D" Beleza de Diadema está na quinta edição, sendo fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Associação Comercial e Empresarial de Diadema. Em 2018, será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio, no Shopping Praça da Moça. Mais informações em http://feiradbeleza.com.br/