Feira Garimpo Coletivo tem mais de 40 brechós para todos os estilos

O mês de Agosto vem com novidades na Feira Garimpo Coletivo.



No mês dos pais, a feira faz sua 4° edição em um espaço maior e cheio de brechós incríveis.



Nesta edição a feira terá mais de 40 brechós com peças novas, seminovas, acessórios com aquele preço que todo mundo gosta. Além de food trucks e flash tattoo.



O evento vai acontecer no dia 11/08, sábado, das 10h às 18h na Faculdade Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Galvão, 535), a 5 minutos da estação de metrô Marechal Deodoro, em São Paulo.



A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, a ser doado para a Andarilha do Bem. Para quem não conhece, Morgana anda pelo Brasil todo arrecadando alimentos para ajudar quem precisa.



Você pode conferir mais informações no evento da feira e conhecer os brechós que irão participar também.





Website: https://www.facebook.com/events/1052860291556479