Feira reúne mais de 20 brechós com peças a partir de R$ 5,00

No próximo domingo (10/06) acontece mais uma edição da Feira Garimpo Coletivo.



A 3° edição vai ser de Dia dos Namorados. Então se você não sabe ainda o que quer dar de presente para o/a crush, esta é uma ótima opção. Serão mais de 20 brechós com peças novas, seminovas, acessórios com preços a partir de R$ 5,00.



O evento vai acontecer no próximo domingo (10/06), das 10h às 18h no Red Monkey Hostel (Rua Vitorino Carmilo, 664), a 5 minutos da estação de metrô Marechal Deodoro, em São Paulo.



A entrada para o evento será 1 agasalho ou cobertor. Todas as arrecadações serão doadas para moradores de rua que sofrem com o frio nesta época do ano em São Paulo.



Você pode conferir mais informações no evento da feira e conhecer os brechós que irão participar também.





Website: https://www.facebook.com/events/199552394010174/