Feira Veg Borá agita Vila Isabel no próximo domingo (29)

A Zona Norte já pode comemorar! O evento vegano mais querido do Rio de Janeiro está de volta à região: a feira Veg Borá.

No dia 29 de janeiro, a Associação Atlética de Vila Isabel irá receber mais de quarenta expositores, que levarão o que há de melhor no mercado vegano para pertinho dos cariocas.



A missão do Veg Borá é mostrar para o público que é possível comer bem e barato sem exploração e sofrimento dos animais.



Toda a gastronomia no evento vai até R$ 20,00. Todos os produtos vendidos na feira são livres de derivados de origem animal. Hambúrgueres, salgadinhos, pizzas, refeições, doces e sorvetes prometem encantar o público. E para começar dando boas-vindas ao verão 2017, sucos especiais que refrescam além de contribuírem para uma vida mais saudável. Sorvetes artesanais com os sabores mais incríveis devem ainda se destacar em meio ao calor desta estação!



Artesãos e empresas locais também irão expor no dia 29. Teremos desde bijuterias, acessórios, cervejas artesanais, até cosméticos orgânicos e veganos, maquiagem, sabonetes feitos a mão, óleos e sinergias das mais diversas. Não tem desculpa para não se cuidar, hidratar e se aproximar da natureza com toda esta diversidade.



Ainda 10% do lucro obtido através da venda de todos os expositores será doada para a ONG Adota Petz, além de ração para cão e gato que será arrecadada durante o evento para o Abrigo da Lazica, instituição que atende animais abandonados.



Serviço: Veg Borá

Data: 29 de janeiro, das 12h às 18h

Local: Associação Atlética de Vila Isabel - Av. Boulevard 28 de setembro, 160, Vila Isabel

Entrada franca

Mais informações: https://www.facebook.com/events/102517530255283/

Website: http://www.ameecostore.com.br