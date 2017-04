Festival com mais de 20h00 de música eletrônica inova proporcionando conforto e bem-estar ao público

Para celebrar os 17 anos do clube D-Edge, o DJ e empresário Renato Ratier, promoveu um festival com mais de 20h00 de música eletrônica, no estádio do Canindé, no último sábado (08). No line-up, mais de 30 artistas nacionais e internacionais, com destaque para a libanesa Nicole Modauber e os alemães Roman Flügel e Stephan Bodzin.



A originalidade e o ousadia do projeto proporcionaram ao público uma experiência sensorial única, na cidade de São Paulo. Ratier inovou em todos os sentidos, com identidade multifacetada uniu conceitos de espaço, música e designer. Criou o Container Concept Service, espaço que visou o conforto e bem-estar do público durante todo o evento, com serviços de beauty e hairstyle, assinado pela marca Retrô Hair, além de um container com peças exclusivas à venda para o público da coleção Ratier. Haviam também food trucks diversos e tendas de bebidas para os convidados não perderem nada dos shows e performances.



O espaço beauty foi um dos mais requisitados durante a noite. Entre os cabelos feitos pelos profissionais do Retrô Hair, se sobressairam as tranças, com referências vikings e a make com inspirações góticas, a boca mais carregada e os olhos suaves. Homens e mulheres se divertiam no espaço beauty saindo de lá renovados em direção a pista.





Website: http://retrohair.com.br/