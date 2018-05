Como o #ficaadica Cronograma Capilar pode manter os cabelos saudáveis?

Para evitar que os fios se acostumem com o produto, o kit conta com 3 máscaras poderosas para alternar durante o mês e recuperar a saúde dos cabelos rapidamente.



Você já deve ter ouvido falar em Cronograma Capilar , certo? A técnica consiste em uma agenda para tratar os cabelos com produtos que hidratam, nutrem e reconstroem os cabelos. O objetivo é repor todos os nutrientes e a massa capilar perdida.



De acordo com a necessidade dos fios, deve-se apostar mais em uma das etapas, intercalando com as outras duas. Essa alternância das máscaras evita que o cabelo se acostume com o produto e não entregue o resultado desejado. Afinal, essa sensação de que os fios se acostumaram é devido à necessidade do cabelo já ter sido suprida.



O Kit #ficaadica Cronograma Capilar da Amend, é indicado para todos os cabelos com danos leves, moderados ou intensos, que sofrem com agressões mecânicas, químicas e necessitam recuperar a saúde dos fios. Composto por três máscaras - uma nutritiva, uma hidratante e uma reconstrutora, a proposta é alterná-las, seguindo o Cronograma Capilar ao longo de um mês. Tudo para a total recuperação dos fios, de acordo com o nível de dano existente. Além disso, promove a lubrificação necessária para impedir novos danos, através de ingredientes protetores que garantem "atrito zero" aos fios.



Conheça abaixo os produtos que compõe o kit #ficaadica Cronograma Capilar



1 Cartão com dicas do Cronograma Capilar ideal para cada nível de dano



1 Máscara de Hidratação 120g - A Máscara #ficaadica Hidratação é indicada semanalmente para repor os elementos vitais ao equilíbrio e saúde do cabelo, proporcionando toque macio, flexibilidade e brilho. Sua fórmula contém Manteiga de Coco que possui alto teor hidratante e um complexo que combina o Pantenol e o Bio-Silicio para proteger a hidratação interna e manter a umidade natural dos fios. Ideal para o Cronograma Capilar.



1 Máscara de Nutrição 80g - A Máscara #ficaadica Nutrição devolve os Lipídios perdidos nos processos químicos ou devido aos danos mecânicos, repondo a lubricidade essencial dos fios. É definitivamente a nutrição necessária para o Cronograma Capilar. O produto contém em sua fórmula 12 Óleos preciosos e lendários que nutrem as camadas mais profundas da fibra capilar, tornando os cabelos mais resistentes, macios e brilhantes, além de formar um escudo antirressecamento. Alguns Óleos presentes na fórmula: Argan, Oliva, Macadâmia, Extrato Oleoso de Aloe Vera, Óleo de Semente de Algodão e Óleo de Noz de Karité.



1 Máscara de Reconstrução 80g - Recupera a massa capilar perdida e repara os fios danificados, porosos e quebradiços, assim, devolvendo a força, o aspecto saudável e o brilho. A Máscara #ficaadica Reconstrução tem em sua fórmula a associação de vários Aminoácidos como Arginina, Glicina, Isoleucina, Serina, Fenilalanina, entre outros que interagem com o cabelo fortalecendo a estrutura interna. Tudo para proteger a cor, reparando os danos da superfície e aumentando a resistência dos fios.



Modo de Uso:

Escolha a máscara de acordo com o dia do seu Cronograma Capilar e após lavar os cabelos com o Shampoo da linha Amend de sua preferência, retire o excesso de água com uma toalha. Em seguida, aplique a máscara do comprimento dos fios até as pontas, massageando mecha por mecha. Deixe agir por 03 minutos. Enxágue bem retirando todo o produto. Se desejar, aplique a seguir o condicionador para selar as cutículas. Seguindo todo esse passo a passo, é possível fazer um Cronograma Capilar excelente para recuperar a saúde e beleza dos cabelos.



