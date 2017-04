Como ficar em forma depois de ter exagerado nos bombons e ovos de Páscoa

Uma das grandes razões que fazem o chocolate ser tão consumido é que aumenta a produção de serotonina, substância do cérebro que ajuda a regular o sono, o apetite e a libido, influencia até mesmo na TPM. Além de deixar mais altos os níveis desse neurotransmissor, potencializa a elevação de endorfinas, o que explica a tal sensação de prazer citada pelos consumidores. "Enquanto a serotonina acalma, as endorfinas, liberadas inclusive durante a prática de exercícios físicos, melhoram o humor. Outros tipos de doce, segundo as pessoas que devoram chocolate, não oferecem o mesmo efeito", comenta a Dra. Karina Hatano, médica de exercício e do esporte.



Mas se traz benefícios também podem disparar os quilinhos extras. É verdade, há aqueles que oferecem menos efeitos na balança, como o cacau alcalino, com pouca gordura e zero açúcar. Ou ainda o chocolate com óleo de coco, que aumenta a saciedade.



Já, se a escolha foi pelos mais tradicionais, é bom saber o quanto se exercitar para eliminar as colorias pós consumo de chocolate. Para queimar um bombom, por exemplo, é necessário fazer uma caminhada intensa por 10 minutos. Enquanto que um ovo de Páscoa de 275 gramas requer pelo menos correr forte por meia hora para compensar a gula.



"O chocolate é anti-inflamatório, rico em antioxidantes e um excelente aliado contra a ansiedade. Caso não haja restrições médicas, pode comer, mas com moderação, sem exageros, e sem abrir mão da dieta equilibrada e da prática de uma atividade física regular", conclui a médica.



Entenda a ação da serotonina e endorfina no organismo



Serotonina - hormônio do prazer, do bom humor, do alto astral, que ajuda a regular o sono, o apetite e a pressão arterial. Trata-se de um neurotransmissor que age no Sistema Nervoso Central (SNC), sintetizado pelo corpo. É também um modulador para outros neurotransmissores, como a noradrenalina e a dopamina, que estão relacionados às questões de ansiedade e medo.



Consegue inibir ataques de ira, conter a agressividade, regular a temperatura corporal e o apetite. Ainda, ajuda no estímulo sexual e controla as atividades motora e cognitiva.



Endorfina - liberada na corrente sanguínea pela medula espinhal em atividades que trazem prazer, é uma espécie de ópio natural em nosso organismo. Podem ser coisas simples, como fazer uma caminhada, levar o cãozinho para passear, visitar pessoas queridas, ouvir música, dançar, praticar algum esporte, pintar, cantar, cozinhar, enfim, é uma resposta de caráter individual. Cada um sabe o que traz felicidade.



Provoca a sensação de bem-estar, melhora o humor e a disposição, consegue diminuir ou até mesmo eliminar dores. Os efeitos, em alguns casos, chegam a ser 20 vezes mais potentes que alguns medicamentos. Também reforça o sistema imunológico, retarda processos de envelhecimento, equilibra a pressão sanguínea, reduz os níveis de adrenalina e elimina os estados de ansiedade.



Sobre a Dra. Karina Hatano

Karina Hatano é médica do exercício e do esporte, mestre em Medicina Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo, onde também realizou a Residência Médica em Medicina do Esporte, além de acumular especialização em fisiologia do exercício e nutrologia. Preceptora da Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Paulo e professora da Liga de medicina esportiva da UNIFESP, também é responsável pela saúde de atletas de alta performance de diversas modalidades esportivas, como da seleção brasileira de natação e das confederações brasileiras de baseball e softball.