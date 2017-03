O filósofo Pitágoras e sua ligação com o Visagismo

Pitágoras foi um dos maiores filósofos e matemáticos de todos os tempos. Nasceu na ilha de Samos, Grécia por volta de 590 a.C. e faleceu em Metaponto aproximadamente em 495 a.C. Filho de um mercador na cidade de Tiro, ele tinha dois ou três irmãos. Foi treinado pelos melhores professores, sendo alguns deles filósofos. Confira mais em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/pitagoras-visagismo/ .



Sua obra é muito rica e largamente estudada até hoje, sendo o famoso "Teorema de Pitágoras" seu trabalho mais conhecido, que consiste nas relações entre os lados do triângulo retângulo, explica o professor de Visagismo virtual Robson Trindade.



Se Pitágoras foi um filósofo e matemático, então qual é a sua relação com o Visagismo?



Segundo os estudos realizados pelos pitagóricos, os números são sinônimo de harmonia (os números pares e ímpares representam o permanente processo de mutação), criando noções opostas (limitado e ilimitado), esses ensinamentos criaram a base da Harmonia das Esferas.



Todo esse estudo nos direciona para a forma como o Visagismo é aplicado há muito tempo, mesmo que sem conhecimento, no dia a dia de pessoas, produtos ou em corporações, porém sem o conhecimento em Visagismo acadêmico, todas essas informações acabam sendo utilizadas de forma intuitiva e acabam ficando sem muito direcionamento.



As ligações do Visagismo no campo matemático se dão principalmente pela Análise Visagista Facial Parcial, que poderia ser vulgarmente definida como "Visagismo Simétrico", pois consiste essencialmente em uma análise matemática do formato e proporções dos elementos que compõem a face; entretanto não é o único estudo que a compõe, há também a Análise Cromática, de Temperamento, Personalidade e Estilo.



Outro tema muito importante de uso diário tanto no Visagismo como por toda a humanidade, é a "razão áurea", que possui origem no Egito Antigo, conhecida atualmente por Proporção Áurea, que serviu de base para diversos outros estudiosos, como por exemplo Leonardo Da Vinci em seu trabalho entitulado "Homem Vitruviano".



Esses trabalhos são apenas uma pequena amostra da grandiosidade e importância de Pitágoras de Samos para a humanidade em geral e também para o Visagismo, e sua vasta obra serve até hoje de inspiração para muitas pessoas e em diversos estudos.



